Вчені зафіксували першу в світі смерть від передозування марихуани

Американські вчені зі штату Колорадо зафіксували першу в світі смерть, що сталася від передозування марихуани. Коротко про дослідження повідомляється у виданні Newsweek.
Бригада швидкої допомоги доставила в лікарню 11-місячну дитину з міокардитом (дефект серцевого м’яза). Врятувати дитину не вдалося. Роблячи аналізи, лікарі виявили у сечі загиблого високу концентрацію психоактивного компонента, що входить до складу марихуани. Пізніше з’ясувалося, що батьки маленького пацієнта вживали цю речовину.
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Вчені розповіли, що знають про негативний вплив канабісу на міокард, але раніше всі пацієнти виживали. Можливо, ситуацію ускладнили якісь інфекції або віруси. Це лікарям ще належить з’ясувати.