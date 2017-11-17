Вчені зафіксували першу в світі смерть від передозування марихуани

Американські вчені зі штату Колорадо зафіксували першу в світі смерть, що сталася від передозування марихуани. Коротко про дослідження повідомляється у виданні Newsweek.

Бригада швидкої допомоги доставила в лікарню 11-місячну дитину з міокардитом (дефект серцевого м’яза). Врятувати дитину не вдалося. Роблячи аналізи, лікарі виявили у сечі загиблого високу концентрацію психоактивного компонента, що входить до складу марихуани. Пізніше з’ясувалося, що батьки маленького пацієнта вживали цю речовину.

Вчені розповіли, що знають про негативний вплив канабісу на міокард, але раніше всі пацієнти виживали. Можливо, ситуацію ускладнили якісь інфекції або віруси. Це лікарям ще належить з’ясувати.