Вчені заявили, що Мона Ліза дійсно посміхається

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Дослідники з Фрайбурзького університету заявили, що «Джоконда» з картини Леонардо да Вінчі, швидше за все, посміхається. Про результати дослідження повідомляє Live Science.



В ході експерименту вчені показали 12 випробуваним оригінальний портрет Мони Лізи і вісім копій з незначними змінами виразу її обличчя, після чого попросили оцінити настрій зображеної жінки.

Учасники дослідження, бачили різні варіанти портрета у випадковому порядку, що майже в 100% випадків говорили, що на оригінальній картині жінка посміхається.

Крім того, під час експерименту з’ясувалося, що сумний вираз обличчя люди розпізнають повільніше, ніж радісний.