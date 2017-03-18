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Вчені заявили, що Мона Ліза дійсно посміхається

в Людина 18.03.2017 39 пер.

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Дослідники з Фрайбурзького університету заявили, що «Джоконда» з картини Леонардо да Вінчі, швидше за все, посміхається. Про результати дослідження повідомляє Live Science.


В ході експерименту вчені показали 12 випробуваним оригінальний портрет Мони Лізи і вісім копій з незначними змінами виразу її обличчя, після чого попросили оцінити настрій зображеної жінки.
Учасники дослідження, бачили різні варіанти портрета у випадковому порядку, що майже в 100% випадків говорили, що на оригінальній картині жінка посміхається.

Крім того, під час експерименту з’ясувалося, що сумний вираз обличчя люди розпізнають повільніше, ніж радісний.

 
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