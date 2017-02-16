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Вчені заявили, що восьминоги є інопланетянами

в Всесвіт 16.02.2017 9 пер.

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Американські вчені з Університету Чикаго провели великі дослідження і заявили, що восьминоги мають інопланетну ДНК. Дослідження восьминогів показало, що їх геном має неймовірний рівень складності. ДНК восьминогів містять 33000 білок-кодуючих генів, що набагато перевершує кількість таких генів у людини.


Висновки вчених однозначно свідчать про те, що на відміну від всіх інших тварин на планеті Земля, восьминоги не є «корінними жителями нашої планети. Вони — інопланетний вид життя.

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature.

Залишається тепер зрозуміти, яким чином це інопланетне життя потрапило на Землю…

 
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