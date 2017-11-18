Вчені запропонували оригінальний спосіб пошуку позаземного життя

Вчені вважають, що частинки інопланетних випорожнень допоможуть у пошуках позаземного життя. Так, кріогейзери на Енцеладі можуть служити в якості зливного механізму, викидаючи у відкритий космос частинки інопланетної «сечі».

У 2000 році фахівці виявили на японському космічному апараті дивні вм’ятини, які утворилися в результаті зіткнення з частинками фосфору, азоту і сірки. Всі ці елементи входять в склад сечі.

Тоді агентство Advances in Space Research припустило, що джерелом цих елементів може бути якийсь «космічний туалет», з якого кріогейзери викидають хімічні елементи в космос. При цьому частинки ці могли прилетіти з інших планетних систем.

Астронавти вже проводили експерименти по випуску води з космічної станції. Зазвичай її виводять через паливні відсіки або просто, спускаючи воду в туалеті. Пілоти човника Discovery помітили, що при спуску води через паливний відсік у вентиляційному отворі з’явилася велика бурулька.

Аналогічні, але більш великі бурульки можна виявити і на Енцеладі. Вони знаходяться в тріщинах, звідки вода вивергається з підлідного океану. Гіпотетично з частинками води можуть вивергатися продукти життєдіяльності позаземного життя, припустили вчені.