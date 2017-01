Вчені з’ясували причину перетворення жителів США у «зомбі»

(Оцініть статтю!)

Влітку 2016 року медиків поставила в безвихідь дивна поведінка 33 жителів Нью-Йорка, яку назвали «епідемією зомбі». Постраждалі жителі США дивилися вперед з відсутнім виразом обличчя, а на запитання спеціалістів могли відповідати лише з зусиллям. Всі ці випадки спонукали вчених провести аналіз крові і сечі постраждалих.

Був використаний метод рідинної хроматографії, що дозволяє розділяти складні суміші речовин на окремо взяті складові. Зразки біоматеріалу всіх «зомбованих» містили сліди наркотичної речовини – синтетичного каннабіоїда AMB-FUBINACA. Фахівці відзначають, що саме передозування цим наркотиком і стала причиною неадекватної поведінки потерпілих. Результати дослідження були викладені в журналі The New England Journal of Medicine.

Цінність дослідження полягає в тому, що вчені вперше змогли точно проаналізувати склад цієї синтетичної наркотичної речовини. Особливістю виявлених сполук є складність їх виявлення: навіть досвідчені токсикологи не завжди можуть дати конкретні відповіді на питання. Зазначимо також, що виробники наркотичних речовин часто йдуть на зміну їх формул, щоб уникнути труднощів з законом. Автори дослідження вважають, що проведена ними робота дозволить виявляти наркотики в організмі з більшою ефективністю.

Синтетичні канабіоїди – це речовини, які є агоністами канабіноїдних рецепторів CB1 і CB2. Синтез класичних канабіноїдів почався в 1960-х. Значна частина таких речовин була синтезована американським хіміком Джоном Хаффманом.

До числа найбільш небезпечних для людини штучних канабіоїдів відносять канабіціклогексанол, а також з’єднання CP-47497, JWH-018, JWH-073 і JWH-200.