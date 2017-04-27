Вчені з’ясували, що слони люблять «вухами»

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Слони-самці люблять «вухами» – спостереження за їх поведінкою показали, що вони воліють вибирати самок, чиє «гудіння» їм не знайоме, заявляють вчені.



«Наше дослідження показало, що самці можуть отримувати інформацію про соціальну інформацію з тих звуків, які самки використовують для спілкування з іншими слонами. Це відкриття свідчить про те, що нам потрібно звернути увагу на інтелектуальні здібності самців, у тому числі їх уміння розрізняти голоси. Поки не зрозуміло, як довго самці пам’ятають голоси самок, і чи це допомагає їм вибирати підходящого партнера», — розповідає Ангела Штегер (Angela Stoeger) з Віденського університету (Австрія).

Африканські та індійські слони — високорозвинені соціальні тварини, які використовують різні методи для спілкування один з одним, в тому числі і з допомогою звуків та інфразвуку. Слони мають гарну пам’ять, пам’ятають всіх друзів і недругів і володіють здатні співпереживати навколишнім.

Деякі слони, як з’ясувала Штегер кілька років тому, спостерігаючи за одиноким самцем по кличці Кошик в зоопарку міста Йонїн в Південній Кореї, навіть намагаються спілкуватися з людьми і вивчити «звуки» (корейські слова в даному випадку), які використовують люди. Кошик навряд чи розуміє, що говорить, але при цьому він прикладав додаткові зусилля, щоб максимально точно наслідувати мову корейців. Для цього він вставляв хобот в рот і видавав нетипові для слонів звуки.

Це відкриття, а також інші приклади хорошої пам’яті і високої кмітливості слонів, наштовхнуло Штегер та її колегу Антона Баотіка (Anton Baotic) на думку, що самці можуть використовувати вміння розрізняти голоси і наслідувати їм для того, щоб вибирати самок під час шлюбного сезону.

Справа в тому, що слони-самці зазвичай ведуть самотній спосіб життя і не живуть в стадах, що складаються переважно з самок і молодих особин. В лісах Африки і Індії видимість вкрай обмежена, і самки можуть використовувати голос в якості своєрідної анкети на «сайті знайомств» для всіх потенційних залицяльників.

Керуючись цією ідеєю, Штегер і Баотік провели незвичайний експеримент. Вони вирушили в національний парк Аддо на території ПАР і перевірили, як самці, що там живуть, будуть реагувати на записи голосів знайомих йому самок і незнайомок, що мешкають в інших частинах парку або в інших розсадниках.

Як показали експерименти, слони воліли підходити і довго вивчати ті гучномовці, звідки лунали заклики зовсім незнайомих їм самок, чиє «гудіння» було максимально більш далеким по своїй структурі від того, яке їм доводилося чути в минулі місяці і роки.

Що цікаво, реакція самок була зворотною – вони воліли підходити до колонок, звідки лунали звуки знайомих їм особин. Як вважають вчені, це пов’язано з відмінностями у способі життя самців і самок – останні пов’язані міцними соціальними зв’язками з іншими членами їх стада, тоді як самці не мають такої прихильності.

На думку Штегер і Баотіка, подібний потяг самців до незнайомок може пояснюватися еволюційними причинами – це може допомагати їм уникати виродження, проте це твердження ще потрібно довести в ході більш тривалих спостережень за тим, як самці взаємодіють з кількома різними самками в умовах дикої природи.