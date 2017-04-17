Вчені з’ясували скільки триває кохання

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Довго і щасливо — історія швидше з казок, ніж з реального життя. Скептики схильні говорити , що завжди потрібно вибирати щось одне: або ви будете разом довго, або ваша любов буде неймовірно щасливою, але, на жаль, короткою.



Можна погоджуватися з французьким письменником Фредеріком Бегбедером, який відміряв справжній любові термін три роки, або продовжувати шукати любов всього свого життя — у вас є на це повне право. Проте вчені з’ясували, що тривалість кохання визначається кількістю окситоцину в крові, і це, мабуть, теж варто враховувати.

Live Science наводить дані дослідження Університету імені Бар-Ілана (Bar-Ilan University) в Ізраїлі, в ході якого учені вимірювали рівень окситоцину в крові пар, які не так давно почали відносини. Результати показали, що люди, які спочатку мали більш високу кількість «гормону кохання», як правило, через 6 місяців все ще відчували яскраві почуття до партнера. У той час як ті, чий рівень окситоцину на момент вимірювання був нижчим, внутрішньо вже готувалися до розставання.

Дослідники припускають, що окситоцин — гормон, відповідальний також за зв’язок між матір’ю і дитиною — відіграє важливу роль в наших романтичних прихильностях. Більш того, на біологічному рівні процес приєднання до нового партнера схожий на процес взаємодії жінки зі щойно народженою дитиною.

Захоплені питанням тривалості любові, експерти провели опитування 60 пар у віці від 20 років, які почали відносини протягом попередніх трьох місяців. Їх просили розповісти про партнера, а, крім того, поділитися надіями на нові відносини. Після цього вчені взяли зразки крові у цих людей, а також у 43 добровольців, які на той момент були самотні.

Аналіз даних, опублікований в журналі Psychoneuroendocrinology, дозволив говорити про те, що рівень окситоцину у пар був майже вдвічі більшим. «Ці результати показують, що окситоцин в перші місяці відносин може служити показником тривалості відносин, що розглядаються в перспективі», — пишуть дослідники.

Але як ведуть себе пари, яких чекає щасливе майбутнє? Вчені відзначають, що вони виявляли велику прихильність під час інтерв’ю, включаючи постійні торкання і пильний погляд. Такі інтимні моменти здатні збільшити рівень окситоцину і, як наслідок, емоційну залученість у відносини кожного з партнерів.