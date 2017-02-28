Вчені змоделювали падіння гігантських астероїдів на Лондон і Берлін

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Вчені оцінили масштаби катастроф, виникнення яких спровокували б падіння на великі міста світу, наприклад, Берлін і Лондон, астероїдів.



Падіння на Берлін небесного тіла торкнулося б понад 3,5 мільйони осіб з близько 6 мільйонів, які проживають в місті. Для Лондона з населенням 13,9 мільйона чоловік подібна катастрофа спровокувала б загибель понад 8,7 мільйона чоловік.

В обох випадках в районі падіння астероїда утворилися б ударні кратери, а головними вражаючими факторами стали сильний вітер, вплив ударної хвилі і теплове випромінювання.

В якості моделі астероїда вчені розглянули об’єкт сферичної форми діаметром 200 метрів і густиною 3,1 тонни на кубічний метр. Передбачається, що дане небесне тіло стикається з поверхнею Землі зі швидкістю 20 кілометрів на секунду і під кутом 45 градусів.

До таких висновків учені прийшли, провівши комп’ютерне моделювання з використанням програми ARMOR (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research). Фахівці також розглянули випадок вибуху астероїда в повітрі над містами і ситуації, коли падіння небесного тіла породжує цунамі.

За оцінками експертів, на Землю астероїди діаметром близько 200 метрів падають кожні 40 тисяч років, а діаметром 50 метрів — кожні 850 років.