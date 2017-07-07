Вчені знайшли «інопланетного» мікроба в Йєллоустоні

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Біологи знайшли в гарячих джерелах в Йєллоустоні вкрай незвичайного мікроба, який добре росте тільки при наявності «низькокалорійних» харчових ресурсів, і не розмножується при достатку «висококалорійної» їжі, йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience.



«Подібне відкриття було вкрай контрінтуїтивним – зазвичай найбагатші джерела енергії підтримують найбільше число мікроорганізмів, а «погана» їжа нікого не цікавить. Виявилося, що це не так для Acidianus. Таку поведінку можна порівняти з шахтарською справою – якщо видобуток руди коштує більше, ніж можна отримати грошей за її продаж, то тоді навіть найбагатше родовище не має цінності», — розповідає Еверетт Шок (Everett Shock) з університету Арізони в Темпі (США).

Озера і гейзери в жерлі Йеллоустонського супервулкана на заході США є одними з найбільш екстремальних і химерних середовищ існування на Землі, де живуть вкрай незвичайні мікроорганізми, здатні жити в «пекельних» умовах, переносити величезні дози радіації, тепла, харчуватися сіркою і жити в майже чистій кислоті.

Вивчення подібних мікробів, як сподіваються вчені, допоможе нам зрозуміти, наскільки великі шанси на зародження та існування життя за межами Землі і в яких умовах вона може виживати або процвітати. Деякі мікроби, знайдені в подібних екстремальних куточках Землі, в принципі могли б виживати і розмножуватися в глибинних шарах ґрунту Марса або в водах місяців Сатурна або Юпітера.

Як розповідає Шок, вчені досить давно вважали, що такі мікроби-«піонери» повинні володіти вмінням харчуватися «неїстівними» хімічними речовинами і витягувати максимум енергії з них. Керуючись цією ідеєю, біологи сьогодні шукають подібних бактерій і архей, спостерігаючи за тим, як добре вони ростуть в різних поживних середовищах і як сильно збільшується їх плодючість при переході на нові, більш «калорійні» типи їжі.

Відкриття архей з роду Acidianus, за словами Шоку, помітно змінило уявлення його команди про те, як саме потрібно шукати такі мікроорганізми і оцінювати їх живучість.

«Коли ми витягли Acidianus з вод одного з струмків Йеллоустонського парку, ми запропонували їм три види їжі – водень і сірку, водень і залізо, а також залізо і сірку. На наш подив, мікроби найкраще росли на найбіднішому джерелі енергії, і найгірше – на найбагатшому», — продовжує вчений.

Подібна поведінка архей здивувало вчених – вони могли «перетравлювати» всі три типи хімічних речовин, але чомусь воліли використовувати водень і сірку, реакція між якими виробляє менше енергії. Це означає, що Acidianus добровільно поступалися місцем іншим бактеріям, які можуть витягувати енергію з реакцій між воднем і залізом і сіркою і залізом, і завдяки цьому розмножуються швидше.

Чому Acidianus є настільки «економними» і воліють жити в умовах енергетичного дефіциту, Шок і його колеги поки не знають. Тим не менш, вчені припускають, що подібні дивні уподобання диктуються тим, наскільки добре бувають доступні ці три види їжі у водах йеллоустонських струмків та озер.

Водень і сірка, як вважають біологи, можуть частіше зустрічатися і рідше зникати з геотермальних вод цих водойм, що могло штовхнути Acidianus на еволюцію в бік споживання тільки цих двох речовин, що захищає їх від вимирання при тимчасовому зникнення заліза з вод озер і струмків.

Крім того, саме вилучення заліза з води і його «переварювання», як показують спостереження за іншими бактеріями, є досить «дорогим» задоволенням для мікроба, так як для цього йому доводиться вирощувати особливі електропровідні «вусики», робота яких вимагає великої кількості енергії.

Все це, відповідно, вказує на те, що не всі мікроби і на Землі, і за її межами можуть використовувати найбільш «калорійні» типи їжі для свого виживання і процвітання. Це відкриття, як вважає Шок, має змінити наші уявлення про те, як і де варто шукати сліди неземного життя і екзотичної життя на нашій планеті.