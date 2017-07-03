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Вчені знайшли сліди льодовикового «великого потопу» в Європі

в Земля 03.07.2017 39 пер.

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Геологи з’ясували, з якою швидкістю льоди танули в Європі після завершення льодовикового періоду, і прийшли до висновку, що їх надшвидке скорочення викликало своєрідний «великий потоп», який затопив центральну частину субконтиненту і породив велетенські річки, йдеться в статті, опублікованій в журналі Quaternary Science Reviews.


«Наші моделі показують, що приблизно 15-13 тисяч років тому, Євразійський льодовий щит втрачав кожен рік приблизно 750 кубічних кілометрів льоду. В деякі періоди часу швидкість втрат зростала до трьох тисяч кубокілометрів льоду. В цей час, так звану епоху «катастрофічного зростання №1″, танення льодовиків Євразії майже миттєво підвищило рівень моря на 2,5 метра», — розповідає Генрі Паттон (Henry Patton) з Арктичного університету Норвегії в Тромсе.

Приблизно три мільйони років тому Земля вступила в еру так званого пліоцен-четвертинного зледеніння, в ході якого льодовики на північних і південних полюсах періодично наступали і відступали на помірні широти. Епізоди їх настання прийнято називати «льодовиковими періодами», а відступу – міжльодовиковими. Останнє таке потепління почалося, як сьогодні вважають вчені, приблизно 15-12 тисяч років тому, і триває донині.

До початку цього періоду потепління Земля виглядало зовсім не так, як сьогодні – рівень моря був нижче нинішнього на кілька десятків метрів, а велика частина Європи і північ Азії були вкриті льодовиками. Британія в той час представляла собою не острів, а півострів, наполовину вкритий полярною льодовою шапкою.

Як розповідає Паттон, геологів досить давно цікавить, як швидко відступали льодовики і до яких наслідків призводив цей відступ. Приміром, нещодавно британські вчені виявили, що швидке танення льодів і пов’язані з ними потоки води викликали перший, на цей раз геологічний «Брекзит», сформувавши Ла-Манш і змусивши майбутній Альбіон відокремитися від континентальної Європи приблизно 10 тисяч років тому.

Паттон і його колеги проаналізували всі наявні відомості про те, як відбувалося танення льодів Євразії в той час в різних її куточках, починаючи з Британії і закінчуючи Чукоткою, і спробували скласти цілісну картину цього процесу.

Як показали їх розрахунки, льоди північного континенту танули в той час з рекордно високою швидкістю, втрачаючи кожні сто років приблизно стільки ж води, скільки міститься в п’яти Байкалах, «схуднувши» на 750 мільярдів тонн щороку.

Цієї кількості води, за словами вчених, повинно було вистачити для того, щоб повністю затопити Центральну і Північну Європу і сформувати гігантські озера й прісноводні «моря», на місці яких в майбутньому виникне Північне, Балтійське та Біле моря.

Крім того, у Франції тоді виникли десятки так званих «мега-річок» – гігантських водних артерій, що транспортували воду із затопленої Центральної Європи в бік Атлантики. За словами вчених, ці річки транспортували приблизно в два рази більше води, ніж сучасна Амазонка, і при цьому їх басейн займав набагато менше площі.

Ученые нашли следы ледникового "великого потопа" в Европе
Ці річки, як відзначають геологи, викидали досить багато холодної талої води для того, щоб порушити роботу Гольфстріму та інших атлантичних течій, що могло викликати періоди різких похолодань і тимчасового наступу льодовиків в Скандинавії, на Шпіцбергені, землі Франца Йосифа і на Новій Землі, які вчені називають «пізнім Дріасом».

Через кілька тисяч років, коли мега-річки дещо сповільнили свій біг, потепління продовжилося, і, за словами Паттона, скорочення полярної шапки, розпочалося 15 тисяч років тому, триває і донині. Опис цього процесу і пов’язані з ним комп’ютерні моделі, як сподіваються вчені, допоможе вченим зрозуміти, наскільки стабільним є дно Північного льодовитого океану і поклади метану в замороженому ґрунті, чиє вивільнення різко посилить глобальне потепління.

 
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