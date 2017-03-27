Вчені знайшли спосіб масового виробництва крові

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Фахівці з Брістольського університету представили методику, яка в майбутньому дозволить виробляти кров у майже необмежених кількостях. Детальний аналіз можна знайти у виданні Nature Communications.

Виробництво штучної крові є можливим і в наш час. Для цієї мети фахівці застосовують кровотворні стовбурові клітини, які можуть виробляти до 50 тис. червоних кров’яних тілець. Таку операцію можна проводити аж до вичерпання ресурсу стовбурової клітини. Останнє накладає серйозні обмеження на виробництво крові. Так що дослідники вирішили внести деякі корективи і застосувати більш «ранні» клітини, чия здатність до регенерації помітно вища, ніж у їх «пізніх» аналогів.

Маючи всього лише одну гемопоетичну клітину, можливо відновити у миші кровотворну тканину після того, як вона була фактично знищена радіацією. Зараз використання стовбурових клітин на ранніх стадіях дозволило досягти дуже високих результатів. За словами одного з авторів дослідження Яна Фрейна (Jan Frayne), продемонстрований спосіб сталого виробництва еритроцитів, придатних для клінічного використання. Зараз вчені вже отримали кілька літрів крові.

Досягти таких результатів вдалося в спеціальних лабораторних умовах. Поки що не існує обладнання, яке б дозволило застосувати нову методику повсюдно. Крім цього, як визнають самі дослідники, концепція ще буде допрацьовуватися. Іншими словами, для тих, хто потребує переливання штучно виготовленої крові, вона буде обходитися дорожче донорської. Так що методика буде корисна насамперед для людей, які мають рідкісні групи крові.

Незалежно від використовуваної методики, у штучної крові є ряд переваг перед донорською. Так, наприклад, ризик зараження вірусами зведений до мінімуму, а ще таку кров легше зберігати. Серед недоліків штучної крові відмічають підвищену токсичність. Вперше пацієнтові ін’єкцію еритроцитів, які були вирощені в пробірці» з гемопоетичних стовбурових клітин, успішно провели у 2011 році.