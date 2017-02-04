Вчені знайшли ефективний спосіб вчасно засинати

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Американські і шведські учені запропонували ефективний спосіб вчасно засинати. Вилазки на природу у вихідні, на думку авторів статті, достатньо для того, щоб у будні лягати вчасно. Вчені також рекомендують днем більше часу проводити на сонячному світлі, а ввечері — обмежити електричне освітлення.

До своїх висновків дослідники прийшли, спостерігаючи за 14 добровольцями, які мали проблеми зі сном. Дев’ять з них на вихідні вирушили у похід на природу, а п’ять залишилися вдома. Виявилося, що в будні першим вдалося відновити режим сну, а другим — ні.

Вчені вважають, що на циркадні ритми людини, зокрема, час відходу до сну, визначальний вплив надає рівень мелатоніну в шишковидному тілі і крові. Зміна кількості цього гормону в свою чергу залежить від освітлення: в нормі вночі він повинен бути вищим, ніж вдень.