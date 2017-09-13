Вчені знайшли спосіб охолоджувати воду без енерговитрат

Надалі ця технологія зможе застосовуватися для кондиціонування повітря, пише hightech.fm .

Для подальшого тестування та комерціалізації цієї технології вчені створили компанію SkyCool Systems. Багатошарова оптична панель допомагає забезпечити охолодження нижче температури повітря навіть в сонячний день.

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Спочатку дослідники використовували панелі діаметром близько 8 дюймів (20,3 см), потім — трохи більше 2 футів (60,96 см) в довжину. Вченим вдалося знизити температуру води на 3 — 5С нижче температури навколишнього повітря за три дні. Вчені продовжують свої дослідження, і надалі мають намір інтегрувати свої розробки системи кондиціонування повітря.