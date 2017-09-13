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Вчені знайшли спосіб охолоджувати воду без енерговитрат

в Технології 13.09.2017 81 пер.

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Вчені зі Стенфорда (США) охолодили воду без використання електрики, розсіюючи надлишкове тепло в просторі.

Ученые нашли способ охлаждать воду без энергозатрат

Вчені розробили технологію, яка дозволяє охолоджувати воду без використання електрики. Для цього використовується багатошарова оптична панель, яка відбиваеє 97% сонячного світла і розсіює надлишкове тепло.

Надалі ця технологія зможе застосовуватися для кондиціонування повітря, пише hightech.fm.

Для подальшого тестування та комерціалізації цієї технології вчені створили компанію SkyCool Systems. Багатошарова оптична панель допомагає забезпечити охолодження нижче температури повітря навіть в сонячний день.

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Спочатку дослідники використовували панелі діаметром близько 8 дюймів (20,3 см), потім — трохи більше 2 футів (60,96 см) в довжину. Вченим вдалося знизити температуру води на 3 — 5С нижче температури навколишнього повітря за три дні. Вчені продовжують свої дослідження, і надалі мають намір інтегрувати свої розробки системи кондиціонування повітря.

Натхнення: greenevolution.ru

 
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