Вченим вдалося виростити мавп з імунітетом до ВІЛ

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Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) по праву вважають «чумою XXI століття». Незважаючи на значні успіхи у багатьох сферах медицини та покращення якості життя в боротьбі з цим підступним вірусом людство поки що програє. При цьому думки про створення вакцини не покидають дослідників зі всього світу. І згідно статті, опублікованій в журналі Nature, групі молекулярних біологів вдалося завдяки нещодавно відкритим антитілам викликати потужну імунну відповідь на штами ВІЛ в організмі мавп.



Два роки тому дослідники на чолі з Міхаелем Нуссенцвайгом з Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку відкрили антитіло 3BNC117, яке здатне пригнічувати розмноження декількох різновидів вірусу імунодефіциту людини і навіть маркувати їх для знищення імунною системою. Антитіло 3BNC117 було виділено з організму одного ВІЛ-інфікованого пацієнта, імунна система якого дуже добре боролася з вірусною інфекцією. Крім того, вчені провели ряд клінічних тестів на хворих на ВІЛ. У ході експериментів молекули 3BNC117 не давали вірусу розмножуватися протягом 2 місяців після припинення прийому антиретровірусних препаратів.

Крім того, існує ще одне антитіло, яке можна використовувати для набуття імунітету до ВІЛ — 10-1074. Команда Міхаеля Нуссенцвайга вирішила спробувати скомбінувати 2 цих речовини, щоб створити вакцину від ВІЛ. Наступна серія тестів була проведена на мавпах: 12 макак були заражені SHIV (мавпячий різновид ВІЛ) і через 3 дні в їх кровотоки почали вводити високі дози 3BNC117 і 10-1074. Антитіла продовжували пригнічувати вірус протягом шести місяців, поки їх молекули були присутні в крові. Після цього вірус знову почав розмножуватися. Здавалося б, вченим вдалося створити чергові ліки так званої підтримуючої терапії, але в наступні 1,5 року відбулося щось неймовірне. У 9 з 12 мавп розвинулася сильна імунна реакція на вірус, а рівень інфекції в організмі різко знизився і знову не зростав, незважаючи на те, що найближчі родичі людини не отримували лікування антиретровірусними препаратами.

Як кажуть дослідники, такий метод боротьби з ВІЛ може бути застосовний і до людей, а зараз експерти націлені на те, щоб з’ясувати, чи спрацює цей же спосіб для макак, які заразилися ВІЛ за 6 тижнів до початку лікування, адже приблизно такий час у людини проходить між зараженням і виявленням інфекції. Як заявив Міхаель Нуссенцвайг: «Наша терапія породжує потужну імунну реакцію на ВІЛ і дозволяє організму контролювати інфекцію. Вона працює за приблизно такими ж принципами, що й імунотерапія раку, використовуючи аналогічні механізми, вже існуючі в імунній системі мавпи і людини».