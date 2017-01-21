Вченим вдалося знайти ключ до передбачень майбутніх вивержень Йеллоустоун

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Вчені з Університету штату Арізона, під час дослідження Йеллоустоун змогли знайти ключ до прогнозування майбутніх вивержень цього небезпечного супервулкана.

Вивчаючи туф у Лава-Крік, утворений при останньому великому виверженні Йеллоустоун, яке відбулося 630 тисяч років тому, вони виявили унікальні кристали, які допомогли визначити стан вулкана безпосередньо перед тим катастрофічним виверженням.

Ці кристали діаметром від 1 до 2 мм занадто великі, щоб бути сформованими під час вибуху і на думку дослідників ці кристали народилися до виверження в магматичній камері Йеллоустоун і зростали поступово.

Вивчивши хімічний склад між серцевиною і зовнішніми шарами кристалів вчені змогли з’ясувати умови в магматичному резервуарі перед виверженням. Виявилося, що перед вибухом вулкану, відбувалося різке підвищення температури і зростання концентрації барію в магмі.

Вчені вважають, що отриманих даних достатньо, для оцінки механізму подій, що передують великому виверження і їм буде простіше, передбачити нове велике виверження на цьому супервулкані.