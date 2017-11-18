Вчений: Місяць все ще на місці, а значить Нібіру не існує

Фахівець NASA розповів, якими наслідками для Сонячної системи може обернутися наближення до її кордонів масивного космічного об’єкта і як поточний стан речей в довколишньому космічному просторі спростовує існування Нібіру.



Доктор Девід Моррісон, астроном з Дослідницького центру Еймса в NASA, виступаючи на щотижневому радіо-шоу Інституту SETI під назвою Big Picture Science в епізоді «Skeptic Check: Nibiru! (Again!)» («Скептичний погляд: Нібіру (Знову!)») , відповів на питання: «Які зміни відбудуться в Сонячній системі, якщо Нібіру увійде в неї?»

«Якщо в Сонячну систему потрапить великий об’єкт, його гравітація порушить орбіти планет, і це те, що ми б виявили задовго до того, як він наблизився б до Землі», — говорить учений.

«Орбіти планети дуже стабільні, і, якщо б якийсь масивний об’єкт з’являвся так часто [мається на увазі періодичність Нібіру, яка, згідно з твердженнями конспірологів, 3 600 років] і перетинав б внутрішню частину Сонячної системи, все тут було б перемішано, а планети не були б компланарними [не лежали б в одній площині]. Місяць було б викинуту, а це, очевидно, не так».

У завершенні доктор Моррісон сказав, що безглуздо описувати, що було б, якби Нібіру існувала, так як її НЕ ІСНУЄ. Вчений також пояснив свій мотив виступу на даній передачі, який полягає в тому, що істерія щодо Планети Х і прийдешнього кінця світу досягла воістину неймовірного розмаху. Вчений стверджує, що щодня в NASA надходить немислима кількість дзвінків і листів від переляканих громадян. «Один стурбований чоловік навіть запитав мене, чи варто йому йти на роботу або краще залишитися вдома з родиною«, — розповів доктор Моррісон.