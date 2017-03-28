Вчений: Повне знищення Землі відбудеться в жовтні 2017 року

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Сенсаційну заяву з приводу повного знищення планети земля зробив провідний експерт науково-технологічного порталу Девід Мідлтон, він же автор гіпотези про закриття сонячною системою землі.

Попередній прогноз, зроблений Мідлтоном, доводить раніше затверджену теорію про повне сонячне затемнення. За версією вченого уряди світових держав навмисно утримується від інформування населення про майбутні події, щоб уникнути панічних настроїв у широкої аудиторії соціуму.

Поки люди нічого не знають, світові держави будують спеціальні кораблі, які врятують їх від кінця світу. Попередній висновок вченого свідчить, що перші руйнування планети Земля почнуться восени 2017 року, маючи тривалість трохи більше місяця.

За тридцять днів нескінченних руйнувань загине більша частина людей, що населяють нашу планету, — підсумував учений з посиланням на власну гіпотезу.