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Астрофізик Мічіо Каку і біолог Рето Кнутті подискутували щодо причин виникнення кліматичних катастроф.



Рето Кнутті вважає, що у всьому винні гриби. При цьому Мічіо Каку зазначає, що стихія була розбуджена штучно за допомогою 180 антен. Вчений зазначає, що урагани, які розбушувалися на території Сполучених Штатів, мають неприродне походження. На його думку їх створили на Алясці за допомогою великої кількості антен. Спочатку використовуючи літаки, сформували штучні хмари, в яких були наночастинки особливої дії. Потім використовувався сигнал, відбитий від іоносфери. Він був спрямований на відповідні ділянки за допомогою десятимегаватного радіопередавача. Вже після розігрівання лазером був отриманий ураган.

У свою чергу озвучена теорія викликала досить скандальну реакцію від біолога Рено Кнутті. За його заявою припущення його колеги є безпідставними. Він висунув власну гіпотезу, яка пояснює появу стихій. Кнутті вважає, що у всьому є винними грибні спори, які є початковими точками конденсації навколишньої атмосферної вологи, що провокують стихії. Подібні теорії обговорювалися вже фахівцями в наукових колах. Згідно з ним у Сахарі відсутні гриби, а також як наслідок практично не спостерігаються дощі. Між тим в тропіках вони присутні. Внаслідок чого там спостерігаються часті зливи.