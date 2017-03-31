Вегетаріанство погано впливає на розумові здібності

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В безперервну суперечку між веганами і м’ясоїдами, вчені додали нову порцію приводу посперечатися. На цей раз масла у вогонь підлили експерти в області здорового харчування, які провели великі дослідження і з’ясували, що діти матерів веганів, навчаються гірше в школі і отримують нижчі оцінки, ніж діти матерів м’ясоїдів.

Вчені з’ясували, що це пов’язано з дефіцитом вітаміну В12 в дитячому раціоні, який присутній в молоці та яйцях. Ще на стадії внутрішньоутробного розвитку, дитина не отримує життєво важливий вітамін В12 і це негативно відбивається на його подальшому розвитку.

Норвезькі вчені провели серію експериментів і з’ясували, діти в яких низький вміст цього вітаміну, набагато гірше справляються зі шкільними тестами, складанням пазлів, гірше розпізнають слова порівняно з дітьми, чиї матері під час вагітності вживали в їжу м’ясо, молоко і яйця.

Дефіцит вітаміну В12 порушує і уповільнює розвиток мозку у маленьких дітей. Ключовими інгредієнтами для раннього розвитку малюків є вітаміни В12, D, залізо, цинк і кальцій, — такий висновок вчених.