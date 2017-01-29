Величезна зграя чорних птахів налякала жителів американського Х’юстона (відео)

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Величезна зграя чорних птахів, немов у фільмі жахів, з’явилася в сутінках над Х’юстоном, найбільшому місті американського штату Техас. Птахи чорною хмарою носилися вздовж дороги і не звертали ніякої уваги на автомобілі, що проїжджали по шосе.

Безліч птахів загинуло від зіткнення з машинами. Автомобілі так само отримали серйозні пошкодження. Про постраждалих людей не повідомляється. Які саме птахи влаштували напад точно не відомо, можливо це дрозди, ворони або гракли (звичайний гракл — великий, розміром з ворону, північноамериканський птах).