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Величезна зграя чорних птахів налякала жителів американського Х’юстона (відео)

в Відео 29.01.2017 98 пер.

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Величезна зграя чорних птахів, немов у фільмі жахів, з’явилася в сутінках над Х’юстоном, найбільшому місті американського штату Техас. Птахи чорною хмарою носилися вздовж дороги і не звертали ніякої уваги на автомобілі, що проїжджали по шосе.

Безліч птахів загинуло від зіткнення з машинами. Автомобілі так само отримали серйозні пошкодження. Про постраждалих людей не повідомляється. Які саме птахи влаштували напад точно не відомо, можливо це дрозди, ворони або гракли (звичайний гракл — великий, розміром з ворону, північноамериканський птах).

 
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