Величезні чорні діри можуть ховатися в карликових галактиках

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Астрономи виявили і ретельно зважили чорні діри, які «належать» двом надзвичайно маленьким галактикам. Виявилося, що їх маса становить більшу частину маси галактики, в якій вони знаходяться.



Ультра-компактні карликові галактики стали другою і третьою в списку «власників» величезних чорних дір, довівши, що перше подібне явище, відкрите в 2014 році, не таке вже рідкісне.

«Вже три з трьох», — зазначив учений Аніл Сет з Університету Юти в Солт-Лейк-Сіті. Він і його колеги, який займалися підрахунками, вважають, що маленькі галактики раніше були набагато більші за розміром і масою, але їх «пригнобили» і зруйнували «сусіди».

Сет і його команда оцінювали масу чорних дір за допомогою адаптивної оптичної системи, тобто датчика, що вимірює спотворення, яке коригує атмосферні спотворення та дозволяє найбільш точно виміряти рух зірок в галактиках. Подальше моделювання цих рухів і дозволяє припустити масу центральних чорних дір.

Дві нововиченні галактики знаходяться в сузір’ї Діви, і це досить небезпечне сусідство: тисячі інших зоряних систем, які проживають поруч, можуть проноситися повз них і «красти» чужі зірки.

«Це відкриття стало свідченням того, що «карлики» є залишками великих галактик», — вважає дослідник Олена Галло з Мічиганського університету.

Як підкреслює Олена, якщо всі подібні зоряні системи «обкрадені», то кількість величезних чорних дір може бути набагато більше, ніж зараз припускають вчені.