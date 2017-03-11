Величезний айсберг в морі Росса (фото)

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У березні в Антарктиді ще триває літо. Через тривалі сонячні дні температура нерідко підвищується до 10 градусів Цельсія. Площі морських льодів досягають мінімуму, а площа вільного від льоду океану досягає максимуму, звільняючи айсберги від зимового полону, дозволяючи їм подорожувати з течіями Південного океану.



2 березня 2017 року Спектрометр (MODIS), встановлений на супутнику NASA Terra пройшов над морем Росса і зафіксував зображення айсберга B30, що дрейфує у відкритому океані. Зображення зроблено у видимому спектрі.

За даними Національного льодового центру США, 3 березня Айсберг B30 перебував на 73°38’ю.ш. і 155°21’з.д.. Айсберг має величезні розміри, 48 на 34 кілометри! Це більше, ніж половина Род-Айленда і в 10 разів більше Вашингтона.