Великобританія: мережа супермаркетів використовують харчові відходи як паливо для вантажівок

Waitrose вже ввела в свій автопарк 10 вантажівок. Очікується, що використання такого палива дозволить на 70% знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Біометан набагато чистіший від дизельного палива. Наприклад, обсяг викидів п’яти вантажівок, що працюють на біометані, дорівнює обсягу викидів одного дизельного.

Аналогічні заходи по підвищенню ефективності дистрибуції продуктів харчування вже прийняті в Норвегії — там вантажівки можуть без дозаправки подолати відстань 800 кілометрів. У той час як на галоні бензину (4,5 літра) комерційний вантажний транспорт може проїхати лише 9,6 кілометрів.