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Великобританія: мережа супермаркетів використовують харчові відходи як паливо для вантажівок

в Екологія 07.03.2017 13 пер.

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Waitrose почала використовувати вантажівки доставки, які заправляються біометаном.

Waitrose вже ввела в свій автопарк 10 вантажівок. Очікується, що використання такого палива дозволить на 70% знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Біометан набагато чистіший від дизельного палива. Наприклад, обсяг викидів п’яти вантажівок, що працюють на біометані, дорівнює обсягу викидів одного дизельного.

Аналогічні заходи по підвищенню ефективності дистрибуції продуктів харчування вже прийняті в Норвегії — там вантажівки можуть без дозаправки подолати відстань 800 кілометрів. У той час як на галоні бензину (4,5 літра) комерційний вантажний транспорт може проїхати лише 9,6 кілометрів.

Крім того, за допомогою біопалива у Великобританії планують вирішити проблему утилізації харчових відходів. У країні щорічно викидається 40% їжі, в 2015 році було викинуто 7,3 мільйонів тонн на 13 мільярдів фунтів стерлінгів. Вдалим досвідом Waitrose зацікавилися інші рітейлери Європи.

 

 
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