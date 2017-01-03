Весільна флористика

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У весільному світі постійно з’являються нові тенденції, які стосуються організації буквально всіх питань на весільному торжестві.

Тому свадебная флористика є важливою складовою оформлення весілля. Букет нареченої, прикраса залу, столів і весільних машин – це мистецтво, якому необхідно професійна майстерність.

Букет, створений фахівцями, гідно прикрасить наречену. Гарний букет витримає всі випробування наміченого торжества. І навіть квіти, що прикрашають машину, до кінця вечора будуть виглядати бездоганно.

Флористика – це світ шикарних квітів, у кожного з яких своя мова і своя таємниця. Професійний флорист складе не простий весільний букет, а такий, глянувши на який можна зрозуміти внутрішній стан молодят. Будь-яка квітка – символ. Наприклад, троянда – символ кохання, а гладіолус – це квітка гладіаторів. Раніше, якщо хлопець дарував дівчині букет квітів, то саме через нього передавав свої емоції і почуття до неї.

Весільний букет, складений за таким принципом, може бути для нареченого і нареченої побажанням на світлу, щасливу, вічну і взаємну любов. Досвідчений флорист зможе використати цей момент у всьому оформленні свята. Наприклад, зал, де буде відбуватися торжество, прикрасити квітами, які символізують любов і вірність. Місця нареченої і нареченого можна доповнити аркою, обвивши її гірляндою романтичних квітів, вплести в неї квіточки любові і вірності. Весілля – це таке свято, на якому буквально все має бути в кольорах, має бути присутній аромат свята. Наречена ж – найголовніша «квітка» на святі, а професійний флорист зробить для цього все!

Троянди – це такі квіти, які доречні завжди і скрізь, незалежно від того, коли і де проходить весільна церемонія. Саме білі троянди найпопулярніші весільні квіти, адже на протязі вже багатьох століть вони вважаються символом чистоти і невинності.

А червоні ж троянди означають любов, пристрасть. І саме символом любові вважається червона троянда. На сьогоднішній день існує великий вибір відтінків троянд. Вибирайте будь-який, і троянди зроблять ваше весілля незабутнім!