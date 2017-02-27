На більшій частині США весна приходить поза розкладом

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У деяких випадках весняний сезон випереджає норму на 2-3 тижні. Рання весна багатьох радує, але наслідки збитого природного графіка серйозні — це шкідливо і для людського здоров’я, і для навколишнього середовища.



Новий набір карт, створений Національної фенологічною мережею США, демонструє, наскільки сильно весна обігнала стандартні терміни на континентальній частині США. Чутливі до температури рослини пробуджуються раніше звичайного, розпускаючи листя і квіти, на території від узбережжя Каліфорнії і півдня Невади до Великих рівнин і Атлантичного узбережжя.

В Вашингтон весна прибула на 22 дні раніше історичної норми. Тривожить, що рання весна стає постійною тенденцією. Дослідження показало, що весна прибуває раніше звичайного у три з чотирьох національних парків США, а половина всіх національних парків переживає більш ранню весну порівняно з минулим століттям. І так, цей тренд може бути результатом зміни клімату.

Дані відповідають інструментальним спостереженнями — 2016 рік був найспекотнішим за всю історію і третім температурним рекордсменом поспіль. Дослідники відзначають, що 16 з 17 найбільш спекотних років відбулися з 2000 року.

Щоб створити карти, вчені звернулися до моделей зміни клімату «Весняні показники». Ці моделі засновані на польових спостереженнях, які вказують, що в регіонах досить спекотно, щоб спровокувати проростання листя і цвітіння бузку і жимолості — двох поширених і чутливих до температури квітучих рослин. Висока температура виступає для рослин як сигнал, кажучи їм, що весна прийшла і саме час проростити листя і квіти. В цьому році ці сигнали почали з’являтися на 10-22 дні раніше норми.

Озброєні «Весняними показниками» та історичними погодними даними, дослідники змогли створити щоденні карти, показавши появу листя у цих видів. Карти порівняли з архівною інформацією, продемонструвавши, як відрізняється 2017 рік з довгостроковим середнім показником. Аномально рання весна може принести біди, впливаючи на здоров’я людей і тендітні екосистеми. Тепло означає, що переносники захворювань — комарі і кліщі — прокинуться раніше; це може сприяти поширенню лихоманки зіка і денге. Рання весна несприятлива для алергетиків, яким доведеться пережити більш довгий сезон пилку.

З екологічної перспективи, довгий вегетаційний період може збільшити врожай деяких культур, але і піднімає ризик загибелі посівів від несподіваних заморозків. Раннє цвітіння може внести збій у життя птахів, бджіл і метеликів, які разом з квітами позбудуться природної рівноваги.

Рослини розпускаються, але їх запилювачів немає або їх дуже мало. Це погано для рослин, яким потрібні запилювачі, щоб розмножуватися, і для запилювачів, які живуть за рахунок квітів. На жаль, глобальне потепління йде швидше, ніж природа може до нього адаптуватися.