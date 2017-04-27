Вібрацію дорожнього полотна перетворять на електрику

На двох ділянках дороги в штаті Каліфорнія проведуть тестування системи, яка перетворює вібрацію від автомобілів, що проїжджають по трасі, в електроенергію.
Вартість проекту оцінюється в $2,3 млн.
Система заснована на п’єзоелектричних кристалах, які генерують невелику кількість електроенергії при стисненні. Вони часто використовуються в звуковому обладнанні для перетворення звуків в електричні сигнали і навпаки, але якщо зібрати велику кількість таких кристалів разом, то вони могли б виробити достатньо енергії для живлення вуличних ліхтарів, датчиків та іншого корисного обладнання.
У рамках експерименту п’єзоелектричні генератори з перерізом 2 см будуть встановлені на двох ділянках дороги. Перший проект буде реалізований на 60-метровому відрізку поруч із кампусом Каліфорнійського університету в Мерседе, а другий — в місті Сан-Хосе. Компанія Pyro-E, відповідальна за реалізацію другого проекту, планує використовувати генеровану енергію для того, щоб забезпечити електрикою 5000 місцевих домогосподарств.
Якщо експеримент пройде успішно, влада штату запровадять аналогічні системи і на інших дорогах. Такий метод виробництва електрики можна вважати відновлюваним, що відмінно вписується в екологічну стратегію штату за повний перехід на поновлювані джерела енергії до 2045 року.
Інший спосіб виробляти електрику за допомогою доріг загального користування придумала компанія Wattway — вона пропонує повністю покривати їх сонячними панелями. Стартап вже побудував першу ділянку такої дороги у штаті Джорджія — передбачається, що вона буде виробляти близько 7000 кВт*год електроенергії в рік.