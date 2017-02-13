Від антарктичного льодовика Ларсена може відколотися найбільший айсберг (фото)

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Від антарктичного льодовика Ларсена може відколотися найбільший айсберг. На думку вчених, котрі ведуть спостереження за льодовиком, айсберг відколеться від основного масиву Ларсен С «протягом найближчих місяців».

Найбільший за всю історію спостережень айсберг може утворитися в найближчому майбутньому біля узбережжя Антарктиди в морі Уедделла. Гігантська тріщина, що утворилася на четвертому за величиною в Антарктиді шельфовому льодовику Ларсен (Larsen C), простяглася вже майже на 150 кілометрів, а в деяких місцях її ширина перевищує 2 кілометри.

З грудня 2016 року вона подовжилася на 27 кілометрів і розколола крижаний масив наскрізь, аж до основи.

Якщо тріщина протягнеться ще на 20 кілометрів, то вона досягне протилежного краю льодовика і від основного масиву, за оцінками вчених-гляціологів, «відокремиться найбільший з коли-небудь спостереженних айсбергів».

На думку гляціолога Адріана Лакмена, що веде спостереження за льодовиком з 2014 року, айсберг відколеться від основного масиву «протягом найближчих місяців». За його оцінкою, «тріщина поширюється від однієї зони порівняно м’якого льоду до іншої такої ж зони, і саме тому процес йде настільки стрімко».

Шельфові льодовики Ларсен А і Ларсен В розкололися у 1995 і 2002 роках, однак вони були значно менші за розмірами, ніж Ларсен С.



«Руйнування цих двох льодовиків не привело до помітного підвищення рівня океану», — відзначила The New York Times. Якщо розколеться льодовик Ларсен, то це призведе до незначного підйому рівня океану, вважає експерт-гляціолог Ерік Рінго з Лабораторії реактивного руху в Пасадіні (штат Каліфорнія).

«Набагато більшу тривогу у вчених викликає те, як руйнування цих шельфових льодовиків позначиться на масивах льоду, розташованих в глибині материка, оскільки їх танення може привести до більш помітного підйому рівня океану», — пояснює газета.

За її інформацією, вчені розглядають те, що відбувається з льодовиком Ларсен С «як попередження про те, що під загрозою руйнування можуть виявитися набагато більші масиви льоду в Західній Антарктиді».