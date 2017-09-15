Від Суецького каналу до Гонконгу: таймлапс (відео)

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Моряк з контейнеровоза опублікував відео зроблене по дорозі від Суецького каналу до порту Гонконгу.

30-денний маршрут вантажного корабля пролягав від Суецького каналу через Аденську затоку Індійським океаном із зупинкою в порту Коломбо на Шрі-Ланці. Потім контейнеровоз продовжив шлях через Малаккську протоку між Малайським півостровом і індонезійським островом Суматра, зробивши зупинку в Сінгапурі. Нарешті, після цього судно пройшло по Південно-Китайському морю в Гонконг.

Фотоапарат був встановлений на щоглі корабля, а для створення 10-хвилинного таймлапсу було зроблено близько 80 тисяч знімків сумарним об’ємом 1500 гігабайт.