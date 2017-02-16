Від застуди допоможуть інгаляції

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Як за допомогою інгаляції запобігти і вилікувати застуду? Парові, компресорні інгалятори, ультразвук або домашні способи прогрівання: що дійсно працює – допомагає дітям, вагітним і дорослим справлятися з першими симптомами: закладеністю носа, нежиттю і першіння в горлі?

Застуда в період осінь-весна для багатьох з нас стає досить частою проблемою. Гострі респіраторні захворювання в цей час року атакують нас з особливою силою. Але що робити, щоб хвороба не затягувалася надовго? Як допомогти організму швидко впоратися з недугою? Один з дієвих методів боротьби із застудою – інгаляції.

Гострі респіраторні захворювання, при яких спостерігаються сухість, першіння, біль у горлі, а також кашель і виділення слизу можна лікувати за допомогою інгаляцій. Інгаляції допомагають і при хронічних захворюваннях дихальних шляхів. Фарингіт, ларингіт, риніт, тонзиліт, бронхіт і навіть запалення легенів піддаються лікуванню за допомогою цієї процедури.

Чому інгаляції допомагають?

Інгаляція – це спосіб введення в організм лікарської речовини, який заснований на вдиханні пари або газу.

Інгаляція дає можливість впливати безпосередньо на слизову дихальних шляхів у місці їх пошкодження.

При цій процедурі лікарська речовина розпорошена і знаходиться у вигляді мікрочастинок. Це дозволяє впливати на велику площу поверхні одночасно.

Діюча речовина швидко всмоктується через слизову оболонку носа і горла і потрапляє в кров, таким чином забезпечується швидкий ефект.

Інгалятори бувають різні

Інгаляції можна робити за допомогою спеціального приладу або застосувавши підручні домашні засоби: чайник або каструльку. Інгалятори бувають:

парові інгалятори ;

; компресорні інгалятори ;

; ультразвукові

В ультразвуковому інгаляторі лікарська речовина перетворюється на аерозоль за рахунок вібрації спеціальної пластини на ультразвуковій частоті. В компресійному інгаляторі аерозольна хмара створюється за рахунок потужного потоку повітря, що виходить через маленький отвір. Ну а паровий інгалятор працює за рахунок випаровування лікарської речовини. Бабусині методи, коли ми дихаємо пором над каструлею або чайником, – це примітивний варіант парового інгалятора.

Для інгаляцій потрібна спеціальна суміш. Можна купити в аптеці готові спеціально призначені для цього ліки або приготувати розчин самостійно.

З чим робити інгаляції?

Інгаляції можна робити з різними речовинами. В домашніх умовах часто застосовують:

Морську сіль або соду . На кілька літрів води кладуть 2-3 чайні ложки солі або соди і вдихають пару. Такі рекомендують інгаляції при кашлі.

. На кілька літрів води кладуть 2-3 чайні ложки солі або соди і вдихають пару. Такі рекомендують інгаляції при кашлі. Лікарські трави . Для інгаляцій підходять хвоя сосни, ялиці, кедра, ялівцю, листя евкаліпта, дуба, берези, квіти липи, ромашки, м’яти, лаванди, шавлії. Можна використовувати одну рослину або робити збір з декількох. Для процедури беруть 1 столову ложку збору на 250 мл води.

. Для інгаляцій підходять хвоя сосни, ялиці, кедра, ялівцю, листя евкаліпта, дуба, берези, квіти липи, ромашки, м’яти, лаванди, шавлії. Можна використовувати одну рослину або робити збір з декількох. Для процедури беруть 1 столову ложку збору на 250 мл води. Ефірні масла, наприклад, камфорне або евкаліптове. Додають 10-20 крапель на літр води. Але не наливайте занадто багато масла, це може дратівливо подіяти на носоглотку і навпаки викликати сухість і першіння.

наприклад, камфорне або евкаліптове. Додають 10-20 крапель на літр води. Але не наливайте занадто багато масла, це може дратівливо подіяти на носоглотку і навпаки викликати сухість і першіння. Сік цибулі та часнику, додані у воду для інгаляцій, допомагають при фарингітах і ларингітах. Для того щоб отримати сік, потрібно подрібнити цибулю або часник, потім віджати отриману кашку.

додані у воду для інгаляцій, допомагають при фарингітах і ларингітах. Для того щоб отримати сік, потрібно подрібнити цибулю або часник, потім віджати отриману кашку. Картопля варена в мундирі. Народний засіб, який також застосовують для інгаляцій при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Народний засіб, який також застосовують для інгаляцій при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Мед теж можна застосовувати для інгаляцій.

Хороші результати при гострому ларингіті дає лікування медом. Для інгаляцій використовується 30%-ний розчин меду у воді. В домашніх умовах для цієї мети використовується чайник з невеликою кількістю води. Чайник ставлять на включену електроплитку. На носик чайника надягають гумову трубку і через неї обережно вдихають пари води з медом. По мірі охолодження розчину в чайнику його періодично підігрівають. Тривалість такої інгаляції – 15-20 хвилин, краще робити на ніч.

Будьте обережні, вода для інгаляцій повинна бути близько 40°C. Дихати над окропом небезпечно, ви можете обпекти слизову оболонку органів дихання.

Коли інгаляції протипоказані

Навіть такий, здавалося б, невинний вплив на організм як інгаляції, у певних випадках можуть бути протипоказані. Не можна робити інгаляції якщо: