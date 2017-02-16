Від застуди допоможуть інгаляції

Як за допомогою інгаляції запобігти і вилікувати застуду? Парові, компресорні інгалятори, ультразвук або домашні способи прогрівання: що дійсно працює – допомагає дітям, вагітним і дорослим справлятися з першими симптомами: закладеністю носа, нежиттю і першіння в горлі?
Застуда в період осінь-весна для багатьох з нас стає досить частою проблемою. Гострі респіраторні захворювання в цей час року атакують нас з особливою силою. Але що робити, щоб хвороба не затягувалася надовго? Як допомогти організму швидко впоратися з недугою? Один з дієвих методів боротьби із застудою – інгаляції.
Гострі респіраторні захворювання, при яких спостерігаються сухість, першіння, біль у горлі, а також кашель і виділення слизу можна лікувати за допомогою інгаляцій. Інгаляції допомагають і при хронічних захворюваннях дихальних шляхів. Фарингіт, ларингіт, риніт, тонзиліт, бронхіт і навіть запалення легенів піддаються лікуванню за допомогою цієї процедури.
Чому інгаляції допомагають?
Інгаляція – це спосіб введення в організм лікарської речовини, який заснований на вдиханні пари або газу.
- Інгаляція дає можливість впливати безпосередньо на слизову дихальних шляхів у місці їх пошкодження.
- При цій процедурі лікарська речовина розпорошена і знаходиться у вигляді мікрочастинок. Це дозволяє впливати на велику площу поверхні одночасно.
- Діюча речовина швидко всмоктується через слизову оболонку носа і горла і потрапляє в кров, таким чином забезпечується швидкий ефект.
Інгалятори бувають різні
Інгаляції можна робити за допомогою спеціального приладу або застосувавши підручні домашні засоби: чайник або каструльку. Інгалятори бувають:
- парові інгалятори;
- компресорні інгалятори;
- ультразвукові
В ультразвуковому інгаляторі лікарська речовина перетворюється на аерозоль за рахунок вібрації спеціальної пластини на ультразвуковій частоті. В компресійному інгаляторі аерозольна хмара створюється за рахунок потужного потоку повітря, що виходить через маленький отвір. Ну а паровий інгалятор працює за рахунок випаровування лікарської речовини. Бабусині методи, коли ми дихаємо пором над каструлею або чайником, – це примітивний варіант парового інгалятора.
Для інгаляцій потрібна спеціальна суміш. Можна купити в аптеці готові спеціально призначені для цього ліки або приготувати розчин самостійно.
З чим робити інгаляції?
Інгаляції можна робити з різними речовинами. В домашніх умовах часто застосовують:
- Морську сіль або соду. На кілька літрів води кладуть 2-3 чайні ложки солі або соди і вдихають пару. Такі рекомендують інгаляції при кашлі.
- Лікарські трави. Для інгаляцій підходять хвоя сосни, ялиці, кедра, ялівцю, листя евкаліпта, дуба, берези, квіти липи, ромашки, м’яти, лаванди, шавлії. Можна використовувати одну рослину або робити збір з декількох. Для процедури беруть 1 столову ложку збору на 250 мл води.
- Ефірні масла, наприклад, камфорне або евкаліптове. Додають 10-20 крапель на літр води. Але не наливайте занадто багато масла, це може дратівливо подіяти на носоглотку і навпаки викликати сухість і першіння.
- Сік цибулі та часнику, додані у воду для інгаляцій, допомагають при фарингітах і ларингітах. Для того щоб отримати сік, потрібно подрібнити цибулю або часник, потім віджати отриману кашку.
- Картопля варена в мундирі. Народний засіб, який також застосовують для інгаляцій при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.
- Мед теж можна застосовувати для інгаляцій.
Хороші результати при гострому ларингіті дає лікування медом. Для інгаляцій використовується 30%-ний розчин меду у воді. В домашніх умовах для цієї мети використовується чайник з невеликою кількістю води. Чайник ставлять на включену електроплитку. На носик чайника надягають гумову трубку і через неї обережно вдихають пари води з медом. По мірі охолодження розчину в чайнику його періодично підігрівають. Тривалість такої інгаляції – 15-20 хвилин, краще робити на ніч.
Будьте обережні, вода для інгаляцій повинна бути близько 40°C. Дихати над окропом небезпечно, ви можете обпекти слизову оболонку органів дихання.
Коли інгаляції протипоказані
Навіть такий, здавалося б, невинний вплив на організм як інгаляції, у певних випадках можуть бути протипоказані. Не можна робити інгаляції якщо:
- температура тіла вище 37,5°C;
- схильність до носових кровотеч;
- аритмія;
- серцева недостатність;
- хвороби легенів з дихальною недостатністю і легеневими кровотечами.