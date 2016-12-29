Відбулася презентація нового флагмана від Gionee

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Відомий китайський розробник стримав свою обіцянку і представив цікавий флагманський девайс під назвою Gionee M2017. І цей апарат порадує сучасного користувача.

Так, пристрій обладнали екраном з діагоналлю 5,7 дюймів. При цьому AMOLED QHD дисплей має розрішення і додатково покритий склом, до складу якого входить сапфір. Всередині агрегату встановили чіпсет типу Snapdragon653, робоча тактова частота якого дорівнює 1,95 Ггц. Його доповнює графіка Adreno510, 6 Гб оперативної пам’яті і внутрішній накопичувач інформації об’ємом 128/256 Гб.



Крім цього, девайс отримав здвоєну основну камеру, яка включає 13 Мп і 12 Мп сенсори. Також заявлена і 8 Мп фронтальна камера. Автономність новинки від Gionee буде забезпечувати акумуляторна батарея ємністю 7000 мА/год. Виробник доповнив її підтримкою опції швидкої зарядки Charge 3.0 і заявив наявність підтримки мереж 4G LTE, 2 сім карт і USB порту Type C. Управління смартфоном буде відбуватися під керівництвом платформи Android6.0 з фірмовою оболонкою Amigo OS3.5.

Натхнення: mobnovelty.ru