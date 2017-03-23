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Відео кращих марсіанських видів (відео)

в Відео 23.03.2017 77 пер.

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Фінський фотограф Ян Фройдман перетворив марсіанські знімки у відео про Червону планету. Для цього він використовував понад 50 тисяч фотографій, зроблених науковим інструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станції MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Ролик доступний на сайті Popular Mechanics.

На створення відео у Фройдмана пішло близько трьох місяців. Перегляд ролика створює враження польоту над Марсом, ймовірно, саме так астронавти будуть бачити політ над планетою і спуск на її поверхню. Між тим, реальні кольори Марса, зазначає Фройдман, можуть відрізнятися від тих, що можна побачити на його відео.

 
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