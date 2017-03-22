Відео з найдивнішими морськими істотами (відео)

Не так давно завершилась тритижнева експедиція Okeanos Explorer, колишнього американського судна ВМС, модернізованого для наукових робіт. З його борту вчені американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вивчили води і дно на півдні Тихого океану поблизу архіпелагу Самоа.
Корабель був обладнаний безпілотним, дистанційно керованим підводним апаратом, який між 16 і 26 лютого здійснив занурення на глибину до 4 км, обстеживши місцеві атоли і їх жителів. Камери високого розрішення дозволили вести якісну відеозйомку, в режимі реального часу транслювати її на борт Okeanos — і виявити десятки дивних, рідкісних, а то і зовсім небачених раніше мешканців глибин…
…або смугастий кальмар роду Chiroteuthis, помічений за полюванням на глибині близько 1100 м…
…актинія Actinoscyphia, підводна копія сухопутної мухоловки…
…риба, морський півень, озброєний незвичайними відростками у ніздрів і бродить по дну на парі сміховинних «ніжок»:
Варто сказати, що це далеко не перша вдала експедиція Okeanos Explorer, і наступний ролик представляє кращі знахідки минулого року:
Пригадується, що поверхня Марса сьогодні вивчена і картографована краще, ніж дно земних океанів — й фантастичні тварини, знайдені Okeanos Explorer, ще раз підтверджують, як мало ми знаємо про місця їх проживання. Хоча до них — всього кілька кілометрів вниз.