Відео з найдивнішими морськими істотами (відео)

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Не так давно завершилась тритижнева експедиція Okeanos Explorer, колишнього американського судна ВМС, модернізованого для наукових робіт. З його борту вчені американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вивчили води і дно на півдні Тихого океану поблизу архіпелагу Самоа.

Корабель був обладнаний безпілотним, дистанційно керованим підводним апаратом, який між 16 і 26 лютого здійснив занурення на глибину до 4 км, обстеживши місцеві атоли і їх жителів. Камери високого розрішення дозволили вести якісну відеозйомку, в режимі реального часу транслювати її на борт Okeanos — і виявити десятки дивних, рідкісних, а то і зовсім небачених раніше мешканців глибин…

Офіційний YouTube-канал експедиції зібрав багато годинник приголомшливих записів з глибини, ну а ми покажемо лише кілька найбільш фантастичних істот — таких, як цей «непізнаний плаваючий об’єкт» — крихітна люмінесчуюча медуза Rhopalonematidae, знята на трикілометровій глибині…



…або смугастий кальмар роду Chiroteuthis, помічений за полюванням на глибині близько 1100 м…



…актинія Actinoscyphia, підводна копія сухопутної мухоловки…



…риба, морський півень, озброєний незвичайними відростками у ніздрів і бродить по дну на парі сміховинних «ніжок»:



Варто сказати, що це далеко не перша вдала експедиція Okeanos Explorer, і наступний ролик представляє кращі знахідки минулого року:



Пригадується, що поверхня Марса сьогодні вивчена і картографована краще, ніж дно земних океанів — й фантастичні тварини, знайдені Okeanos Explorer, ще раз підтверджують, як мало ми знаємо про місця їх проживання. Хоча до них — всього кілька кілометрів вниз.