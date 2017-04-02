Відеоблогер протестував реактивний ранець Jetpack Aviation (відео)

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Компанія Jetpack Aviation багато років займається розробкою реактивних ранців, але в цьому році збирається представити JB-10, нову модель, призначену для використання звичайними людьми.

Але чи зможе простий користувач без ліцензії пілота і досвіду управляти таким пристроєм? Цілком! Відео, опубліковане нижче, наочно це демонструє. Відеоблогер Міша Поллак розібрався з тонкощами управління досить швидко, тому вже через кілька годин він щосили ганяв над землею, хоч і пристебнувся для безпеки на страховку.

Ранці Jetpack Aviation багато разів тестував глава компанії Девід Майман, польоти якого давно задокументовані і викладені в Інтернет, але на те він і дипломований пілот — йому можна, блогер ж до цього ніколи нічим подібним не займався, але, судячи з відео, цей хлопець теж зовсім не відчував проблем з пристроєм.

Хоч блогер і не злітав високо, а просто летів на невеликій висоті, позитивний результат дуже обнадіює: пристрій надійний і простеий в управлінні, тому цей досвід дозволяє сподіватися на те, що скоро звичайна людина зможе прикупити собі щось подібне і користуватися собі на здоров’я.