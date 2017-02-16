Відкритий доступ до найбільшого каталогу зоряного неба

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Каталог включає в себе інформацію про зірок, розташованих на відстані 325 світлових років від Землі. Дані були отримані в ході роботи Обсерваторії Кека на Гаваях і охоплюють 18-річну історію спостережень. За цей час було зроблено близько 61 тисячі вимірювань тривалістю від 30 секунд до 20 хвилин. За підсумками останніх спостережень вчені виявили більше 100 зірок, навколо яких можуть обертатися екзопланети.

Прояснити дані дозволить додатковий аналіз. Відкриття було зроблено за допомогою високочастотного ешеле-спектрометра HIRES, встановлений на 10-метровому телескопі обсерваторії. Відомо, що одна невідома екзопланета обертається навколо червоного карлика GJ 411 — четвертої зірки по віддаленості від Сонця. За словами авторів, екзопланета має коротку орбіту: рік на ній триває менше десяти днів. Передбачається, що широкий доступ до даних допоможе прояснити специфіку інших небесних тіл.

Дані доступні на сайті Департаменту земного магнетизму Інституту Карнегі. Крім того, у вільному доступі розміщене програмне забезпечення для їх обробки і онлайн-керівництво до нього.

Раніше міжнародна група вчених відкрила доступ до найбільшого загального каталогу астрономічних об’єктів. У перелік увійшли відомості про більш ніж 800 тисяч галактик з низьким і проміжним червоним зміщенням (від 0,007 до 0,6). В майбутньому каталог планується розширити за рахунок поповнення і поглиблення бази.