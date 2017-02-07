Відкрито новий вид акули-молота

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Аналіз ДНК біоматеріалу акули-молота (лат. Sphyrnidae), виловленої в 2016 році в Карибському морі біля берегів Сейшел, показав, що риба відноситься до невідомого раніше виду, чиї представники відокремилися від родинних акул з Атлантики мільйони років тому.

За повідомленням прес-служби Флоридського університету, молотоголова акула була виловлена під час минулорічної експедиції. На вигляд особина нічим не відрізняється від її промислових сестер, що мешкають в Атлантичному океані біля берегів Мексики і США. Тільки з допомогою генетичного тесту вчені довели, що ці акули кілька мільйонів років тому виділилися в самостійний вид, переставши схрещуватися зі своїми більш північними родичами.

В даний час четверта частина глобальної популяції акул і скатів знаходиться під загрозою зникнення. У зв’язку з цим, крім збору інформації для опису нового виду, вчені оцінять потенційні загрози і ареал проживання риб.