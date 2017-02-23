Відкрито передзамовлення на перший літаючий автомобіль (фото+відео)

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Розробники з компанії PAL-V вирішили стримати свою обіцянку стати першою компанією на ринку, яка випустила літаючий автомобіль. Після багатьох успішних випробувальних польотів і розв’язання всіх проблем, що стосуються американських і європейських автомобільних та авіаційних стандартів, компанія оголосила, що починає приймати попередні замовлення на літаючі автомобілі PAL-V Liberty.

Літаючий автомобіль PAL-V Liberty являє собою гібрид триколісної машини і вертольота. Всередині автомобіля встановлений двигун Rotax, створений на основі подвійної силової трансмісії: один двигун використовується для руху по дорогах, а інший – для польотів. Як кажуть розробники, літаючий автомобіль був розроблений так, щоб не перевищувати розміри звичайних машин.

В режимі автомобіля гвинт ховається всередині корпусу, а лопаті складаються, але залишаються видимими на даху. У даному режимі двигун розвиває потужність до 100 кінських сил, що дозволяє розганятися до максимальної швидкості в 160 км/год. При цьому розгін до 100 км/год займає у автомобіля близько 9 секунд.

Коли приходить час піднятися в повітря, водієві необхідно спочатку підготувати автомобіль. Як заявляють розробники, весь процес займає від 5 до 10 хвилин. В режимі вертольота двигун здатний розігнати машину до 180 км/год, максимальна висота підйому становить 3500 м, а запас ходу при русі зі швидкістю 140 км/год складає близько 500 км.

Спочатку компанія планує продавати перші версії PAL-V Liberty за ціною близько 600 тисяч доларів. Однак модель Sport повинна з’явитися приблизно через рік, її вартість складе 400 тисяч доларів.







