Відносини людей і роботів скоро стануть законні

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Комітет Європарламенту з правових питань схвалив ініціативу про створення Кодексу етичної поведінки для регулювання сфери взаємодії роботів з людиною.

Приводом для розгляду пропозиції послужила доповідь Маді Делво (Mady Delvaux), члена Європарламенту з Люксембургу. На її думку, розвиток робототехніки, її проникнення у різні сфери життя вимагає формування правової бази для забезпечення безпеки людини. Крім того, регламент дозволить використовувати економічний потенціал сфери в повній мірі.

Так, пропонується створити добровільний Кодекс етичної поведінки, що уточнює відповідальність посадових, юридичних і фізичних осіб за соціальну, екологічну шкоду та шкоду здоров’ю, завдану роботом. Одним з положень документа стане рекомендація виробникам передбачити в конструкції машини «вимикач» для повної деактивації в екстреній ситуації.

Стежити за виконанням кодексу буде нова структура — Європейське агентство з робототехніки і штучного інтелекту. Відомство займеться технічною, нормативно-правовою та етичною експертизою галузі. У довгостроковій перспективі ініціатива допускає реєстрацію «електронних особистостей» — це допоможе уточнити правовий статус найбільш складних автономних роботів.

За підсумками голосування доповідь отримала 17 голосів, двоє депутатів висловилися проти, двоє утрималися. Вирішити долю ініціативи Європарламенту належить у повному складі, очікується, що засідання пройде в лютому. У разі схвалення документ отримає законодавчий статус і торкнеться насамперед сфери безпілотного транспорту: в ній аварії трапляються найчастіше.