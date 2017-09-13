Відновлений Samsung Galaxy Note 7 розпроданий за два місяці

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Відновлений Galaxy Note 7, також відомий як Fan Edition, дебютував у Південній Кореї на початку липня. Через два місяці після запуску виявилося, що фаблет розпроданий і Samsung більше не планує його випускати. Про це повідомляє Koreaherald.

Відповідно до джерела, близько 400 000 одиниць Galaxy Note FE продані в країні після того, як корейська компанія оголосила у липні про відновлення виробництва і продажів фаблета.

Для складання Galaxy Note FE використовують деталі Galaxy Note 7, виробництво яких було зупинено у минулому році через вибухонебезпечні батареї. Для виправлення помилки у відновлений смартфон помістили акумулятор ємністю 3200 ма (на 300 менше, ніж у Note 7).

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Ціна Galaxy Note FE складає 699 600 вон (620 доларів США), що приблизно на 300 000 вон менше, ніж вартість його попередника.

У 2016 році Samsung попросила партнерів зупинити продажі Galaxy Note 7, також компанія рекомендувала користувачам «відключити живлення і припинити використання пристроїв». Причиною стали численні інциденти із загорянням, задимленням та перегрівом телефонів.