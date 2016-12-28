Відновлювана енергія стала дешевше нафти і газу в 30 країнах

Серед них — Бразилія, Мексика, Чилі, Австралія. За оцінкою аналітиків Deutsche Bank, у найближчі кілька років їх кількість зросте до 80% від всіх країн світу.

«Відновлювана енергія досягла переломного моменту. Вона не тільки комерційно життєздатна, але і являє собою привабливу можливість для інвестицій з довгостроковим стабільним, захищених від інфляції доходом,» — заявив Майкл Дрекслер, голова підрозділу ВЕФ по інфраструктурі та інвестицій у розвиток.

У 2015 році на конференції ООН в Парижі, присвяченій змінам клімату, було прийнято рішення про те, що до 2030 року в поновлювані джерела енергії потрібно інвестувати по $1 трлн щорічно. По факту в 2015 році інвестиції в цю сферу склали лише $286 млрд, при цьому більше половини цієї суми — $156 млрд — було інвестовано в країнах, що розвиваються. На першому місці за рівнем інвестицій в поновлювані джерела енергії знаходиться Китай, він інвестував $102 млрд. З великим відривом лідирують сонячна та вітряна енергії — на першу припадає $161 млрд, на другу — $109,6 млрд, на інші види енергії — $15,2 млрд.