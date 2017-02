Видобуток металу в океані перспективніший, ніж буріння астероїдів

(Оцініть статтю!)

Останні кілька років ідея перетворення астероїдів у джерела корисних копалин стала для промисловців справжнім бумом. Однак на зустрічі AAAS (American Association for the Advancement of the Sciences) вчені прийшли до висновку, що набагато більш перспективною альтернативою на найближче майбутнє є не космічні скелі, а… морське дно.



На даному етапі технічного прогресу люди постійно шукають джерела металів. Існує одне, величезне, але досі погано освоєне джерело — океан. Ми любимо викопувати і продавати з землі всякі корисні копалини, так чому б не виконати той же трюк з океанічним дном?

Існує безліч причин, щоб вже зараз промисловці всерйоз замислилися про пошук нових місць для розробки. Взяти хоча б мобільні телефони: структура сучасних смартфонів включає в себе більше 60 різних металів, а це 2/3 таблиці Менделєєва, як пояснив професор Томас Ґрейдл з Єльського Університету. З урахуванням сучасної динаміки видобутку ресурсів, запаси міді будуть потроху знижуватися, особливо в період з 2030 по 2050 роки. Це залежить як від потенціалу мідних рудників, так і від зростання населення і, як наслідок, збільшенна потреба в металі. Не варто забувати й про екологічні аспекти — часто розробка земних надр має важкі наслідки для навколишнього середовища.

А що ж морське дно? Там виявлено кілька джерел металів, яких людство потребує насамперед. Залізномарганцеві конкреції, невеликі донні утворення, можуть містити марганець, нікель, кобальт, мідь та інші метали, які тільки і чекають, щоб їх відкопали. Не слід забувати і про те, що в місцях підвищеної вулканічної активності можна знайти області з вкрай високим вмістом міді, цинку, золота, срібла та інших важливих металів.



Так виглядає марганцева конкреція. Під цієї непоказною оболонкою часто ховається справжній скарб з металів та інших корисних копалин

Основна проблема полягає, звичайно, в економічному аспекті. Індустрія підводного видобутку тільки починає розвиватися, а вона, щоб окупити себе, повинна коштувати менше, ніж кілька сотень доларів за тонну металу — інакше підприємство буде збитковим. Вченим поки невідомо, скільки металу відкладено в кірковому шарі і чи існують величезні підводні родовища, як шахти Kidd Creek в Канаді. «Навіть якщо провести вибірку серед всіх інформаційних джерел, то виявиться, що з точки зору індустріальної цінності нами досліджено всього лише 0,5% від загальної площі океану», говорить Марк Хенненгтон, геолог з Університету Оттави в Канаді.

Хай там як, ймовірність того, що найближчим часом розробка морського дна піде повним ходом, вкрай висока. Теоретично, концентрації корисних металів на деяких астероїдах можуть досягати великих значень, але зараз створення транспортної мережі і космічних бурових установок, які могли б працювати в умовах низької гравітації, просто неможливо.