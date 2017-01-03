Нові моделі від Meizu у 2017 році

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Несподівано для всіх користувачів інтернет-мережі стала доступна «дорожня карта» компанії Meizu, яка дозволяє зрозуміти, якими саме нововведеннями збирається дивувати в 2017 році своїх шанувальників і найближчих конкурентів по сегменту виробництва мобільних пристроїв.

Таким чином, в новому році бренд планує випуск як мінімум 6-ти ґаджетів. Та найцікавішими серед них є – M6 Note, MX7, M5s, PRO7, а також відразу 2 девайса від суббренду Blue Charm – моделі S і M, які збираються обладнати чіпсетами від Qualcomm типу Snapdragon SoC 626.

Першим смартфоном стане Meizu M5s, який побачить світ у лютому. Його головними особливостями стануть чіпсет від MediaTek з 8 ядрами і частотою 1,3 Ггц.



На початку літнього сезону очікується флагманський апарат PRO7, який стане першим смартфоном з процесором, виробленим на основі 10н*м процесі TSMC (Helio X30).



Слідом за цим представлять Blue Charm S c Helio P25, а восени запланована презентація M6 Note, MX7.



А от завершити 2017 року виробник Meizu збирається релізом Blue Charm M, якому напевно буде чим здивувати покупців.

Натхнення: mobnovelty.ru