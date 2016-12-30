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Відомі подробиці про концепт Apple для 2017 року

в Ґаджети 30.12.2016 20 пер.

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Не секрет, що протягом багатьох місяців в Мережі блукають численні чутки про нові задумки компанії «Apple». Серед них найбільш популярними є OLED дисплей, підтримку бездротової зарядки і цілий ряд інших цікавих фішок, яких немає ні в IPhone7, ні в IPhone 7 Plus.

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Однак сьогодні до них додалася свіжа інформація, джерелом якої став популярний блог Японії «Macotakara». Так, стало відомо, що для лінійки айфонів 2017 року розробник готує 5-дюймову модель з безрамковим екраном і вертикальною здвоєною фотокамерою на задній панелі мобільного пристрою. Останній фактор при цьому дозволяє говорити про те, що власники цієї моделі IPhone зможуть легко робити 3D фотознімки.


Таким чином, можна припустити, що бренд Apple може представити публіці відразу 3 флагмани, які будуть відрізнятися не тільки типом дисплея, але і розмірами його діагоналі. Чи так це буде насправді, покаже час. Адже офіційно свої свіжі розробки компанія збирається представити вже в найближчому майбутньому.

Натхнення: mobnovelty.ru

 
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