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Відомі свіжі подробиці про ASUS ZenFone AR

в Ґаджети 04.01.2017 16 пер.

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Сьогодні в Мережі з’явилася інформація про деякі важливі можливості смартфона ZenFone AR, розробником якого вважається відома компанія ASUS.

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Так, даний мобільний пристрій має стати першим ґаджетом, який обладнають новим чіпсетом Snapdragon821. Його обіцяють обладнати підтримкою платформи Tango від Google, що представляє собою інструмент для якісного і швидкого створення моделей навколишнього світу у форматі 3D. Крім того, завдяки цьому чіпсету від Qualcomm, смартфон зможе розпізнавати і наносити на спеціальну карту простір, що оточує користувача, а також відстежувати і проектувати об’єкти. Нагадаємо, що раніше проект Tango був впроваджений компанією Lenovo в девайсі під назвою Phab2 Pro.

Що стосується не представленого поки девайса ASUS ZenFone AR, то він також повинен отримати гарнітури AR/VR Daydream від бренду Google. Більше подробиць про цю цікаву і незвичайну новинку можна буде дізнатися зовсім скоро. Адже компанія збирається прийняти разом з даним агрегатом участь у щорічній виставці електроніки CES, яка стартує 05 січня в Лас-Вегасі.

Натхнення: mobnovelty.ru

 
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