Відомі свіжі подробиці про ASUS ZenFone AR

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Сьогодні в Мережі з’явилася інформація про деякі важливі можливості смартфона ZenFone AR, розробником якого вважається відома компанія ASUS.

Так, даний мобільний пристрій має стати першим ґаджетом, який обладнають новим чіпсетом Snapdragon821. Його обіцяють обладнати підтримкою платформи Tango від Google, що представляє собою інструмент для якісного і швидкого створення моделей навколишнього світу у форматі 3D. Крім того, завдяки цьому чіпсету від Qualcomm, смартфон зможе розпізнавати і наносити на спеціальну карту простір, що оточує користувача, а також відстежувати і проектувати об’єкти. Нагадаємо, що раніше проект Tango був впроваджений компанією Lenovo в девайсі під назвою Phab2 Pro.

Що стосується не представленого поки девайса ASUS ZenFone AR, то він також повинен отримати гарнітури AR/VR Daydream від бренду Google. Більше подробиць про цю цікаву і незвичайну новинку можна буде дізнатися зовсім скоро. Адже компанія збирається прийняти разом з даним агрегатом участь у щорічній виставці електроніки CES, яка стартує 05 січня в Лас-Вегасі.

Натхнення: mobnovelty.ru