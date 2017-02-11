Виды и характеристики рэковых шкафов 19 дюймов

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Современные телекоммуникационные шкафы представляют собой универсальные конструкции, позволяющие размещать разнообразное сетевое и компьютерное оборудование. Благодаря тому, что разработчики шкафов при проектировании соблюдают определенные стандарты, работа с ними становится максимально удобной даже для тех, кто до сих пор не занимался монтажом подобных устройств. Именно таким – современным и комфортным для пользователей – является рэковый серверный шкаф EServer.

Про рэковый шкаф 19 дюймов расскажет специалист компании сетевого оборудования e-server.com.ua.

Шкаф серверный настенный 6u, 600x450x390 мм (ш*г*в)

Под термином «рэковый» подразумевается оборудование стоечного типа, в котором предусмотрены специальные крепления для установки и фиксации различных устройств, соответствующих определенному стандарту. В сфере телекоммуникационного оборудования таким стандартом является 19 дюймов – именно такова ширина большинства устройств и приспособлений для их установки (имеется в виду рабочее расстояние между вертикальными направляющими, на которые крепятся устройства). К таким приспособлениям и относятся рэковые серверные шкафы, а также рэковые стойки.

Шкаф серверный настенный 9u 450

Рэковый шкаф 19 имеет много вариантов исполнения, что делает его действительно универсальным приспособлением, способным удовлетворить нужды любого покупателя. Основной принцип деления шкафов с вертикальными направляющими – это способ их установки. По этому параметру телекоммуникационные шкафы делятся на настенные (навесные) и напольные модели. Настенные рэковые шкафы актуальны в тех случаях, когда важно сэкономить площадь внутри помещения – они занимают мало места, их можно установить так, что они не будут причинять неудобства сотрудникам в офисе. Навесные шкафы также находят широкое применение, когда необходимо разместить оборудование за пределами рабочих помещений (например, на лестничных пролетах, в технических помещениях, на чердаках) или прямо на улице. Такие рэковые шкафы разрабатываются с повышенными характеристиками защиты от взлома и температурных изменений. Напольные шкафы размещаются, как правило, в специализированных серверных комнатах или в офисах с крупными локальными сетями. Они гораздо более вместительны и массивны, чем настенные модели.

Шкаф серверный настенный 12u 450

Настенные и напольные шкафы имеют различную глубину, внешнюю ширину и высоту. Высота конструкций независимо от способа их установки измеряется в юнитах – единицах в которых измеряется высота любого рэкового устройства. 1U равен 44,45 миллиметра. На вертикальных направляющих в шкафах всегда имеется множество крепежных отверстий. Но как правило, можно заметить, что каждое третье отверстие немного отличается по размерам и форме от предыдущих двух – расстояние между такими отверстиями и составляет 1 юнит. 1U – это минимальная высота устройств, которые можно устанавливать в рэковых шкафах. Высота навесных шкафов в среднем может составлять 6-18 юнитов, напольных – 18-46U.

Коммутационный шкаф настенный 12u 580

Рэковый шкаф 19 EServer представлен в самых разных вариантах по габаритам, параметрам внутреннего пространства, способу монтажа. Но объединяет их всегда безупречное качество сборки, покраски, отличный дизайн, позволяющий размещать такие шкафы в любом помещении без ущерба для интерьера. Важной характеристикой этих шкафов является совместимость с различными аксессуарами, значительно расширяющими функциональные возможности каждой модели. Кроме того, телекоммуникационные шкафы EServer – это результат работы отечественных специалистов-проектировщиков. Поэтому предлагая пользователям качество, ничем не уступающее иностранным аналогам, они обеспечивают ощутимую экономию при покупке.