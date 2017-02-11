Не пропусти
Головна / Поради / Виды и характеристики рэковых шкафов 19 дюймов

Виды и характеристики рэковых шкафов 19 дюймов

в Поради 11.02.2017 3 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Современные телекоммуникационные шкафы представляют собой универсальные  конструкции, позволяющие размещать разнообразное сетевое и компьютерное оборудование. Благодаря тому, что разработчики шкафов при проектировании соблюдают определенные стандарты, работа с ними становится максимально удобной даже для тех, кто до сих пор не занимался монтажом подобных устройств. Именно таким – современным и комфортным для пользователей – является рэковый серверный шкаф EServer.

Про рэковый шкаф 19 дюймов расскажет специалист компании сетевого оборудования e-server.com.ua.

Шкаф серверный настенный 6u, 600x450x390 мм (ш*г*в)

Шкаф серверный настенный 6u, 600x450x390 мм (ш*г*в)

Под термином «рэковый» подразумевается оборудование стоечного типа, в котором предусмотрены специальные крепления для установки и фиксации различных устройств, соответствующих определенному стандарту. В сфере телекоммуникационного оборудования таким стандартом является 19 дюймов – именно такова ширина большинства устройств  и приспособлений для их установки (имеется в виду рабочее расстояние между вертикальными направляющими, на которые крепятся устройства). К таким приспособлениям и относятся рэковые серверные шкафы, а также рэковые стойки.

Шкаф серверный настенный 9u 450

Шкаф серверный настенный 9u 450

Рэковый шкаф 19 имеет много вариантов исполнения, что делает его действительно универсальным приспособлением, способным удовлетворить нужды любого покупателя. Основной принцип деления шкафов с вертикальными направляющими – это способ их установки. По этому параметру телекоммуникационные шкафы делятся на настенные (навесные) и напольные модели. Настенные рэковые шкафы актуальны в тех случаях, когда важно сэкономить площадь внутри помещения – они занимают мало места, их можно установить так, что они не будут причинять неудобства сотрудникам в офисе. Навесные шкафы также находят широкое применение, когда необходимо разместить оборудование за пределами рабочих помещений (например, на лестничных пролетах, в технических помещениях, на чердаках) или прямо на улице. Такие рэковые шкафы разрабатываются с повышенными характеристиками защиты от взлома и температурных изменений. Напольные шкафы размещаются, как правило, в специализированных серверных комнатах или в офисах с крупными локальными сетями. Они гораздо более вместительны и массивны, чем настенные модели.

Шкаф серверный настенный 12u 450

Шкаф серверный настенный 12u 450

Настенные и напольные шкафы имеют различную глубину, внешнюю ширину и высоту. Высота конструкций независимо от способа их установки измеряется в юнитах – единицах в которых измеряется высота любого рэкового устройства. 1U равен 44,45 миллиметра. На вертикальных направляющих в шкафах всегда имеется множество крепежных отверстий. Но как правило, можно заметить, что каждое третье отверстие немного отличается по размерам и форме от предыдущих двух – расстояние между такими отверстиями и составляет 1 юнит. 1U – это минимальная высота устройств, которые можно устанавливать в рэковых шкафах. Высота навесных шкафов в среднем может составлять 6-18 юнитов, напольных – 18-46U.

Коммутационный шкаф настенный 12u 580

Коммутационный шкаф настенный 12u 580

 

Рэковый шкаф 19 EServer представлен в самых разных вариантах по габаритам, параметрам внутреннего пространства, способу монтажа. Но объединяет их всегда безупречное качество сборки, покраски, отличный дизайн, позволяющий размещать такие шкафы в любом помещении без ущерба для интерьера. Важной характеристикой этих шкафов является совместимость с различными аксессуарами, значительно расширяющими функциональные возможности каждой модели. Кроме того, телекоммуникационные шкафы EServer – это результат работы отечественных специалистов-проектировщиков. Поэтому предлагая пользователям качество, ничем не уступающее иностранным аналогам, они обеспечивают ощутимую экономию при покупке.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments