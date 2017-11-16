Виды ортопедических матрасов и особенности их правильного выбора

Сон, во время которого позвоночник постоянно находится в неправильном положении, является причиной плохого самочувствия по утрам, состояния апатии и боли в спине. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо позаботиться о покупке качественного и удобного матраса, обладающего ортопедическими свойствами.

Современные производители предлагают большой ассортимент подобной продукции, которая призвана обеспечить максимальный комфорт во время отдыха, способствующего хорошему самочувствию и сохранению здоровья.

Выбирая ортопедические матрасы, покупателям необходимо знать, что подразумевает это понятие. Ортопедическое или анатомически правильное изделие повторяет контуры тела спящего человека, способствует расслаблению мышц спины и поддержанию позвоночника в естественном положении. При этом следует учитывать, что слишком мягкий матрас является причиной неправильного положения позвоночного столба, в то время как слишком твердый оказывает на него давление. Уровень жесткости и мягкости изделия во многом зависит от типа его наполнителя.

Пружинные модели: их виды и особенности

Существует два основных вида матрасов: пружинные и беспружинные. Первый вариант может иметь зависимые и независимые пружины. Зависимые присутствуют в матрасе типа «бонель». Он состоит из отдельных пружин, которые связаны между собой, имеют одинаковую жесткость по всей поверхности. Такую модель надо подбирать с учетом веса человека, которому предстоит на нем спать.

Независимые пружины карманного типа, которые используются при изготовлении матрасов, имеют цилиндрическую форму. Каждая из них помещена в специальный мешочек. Все они склеены между собой. Главным критерием выбора такого матраса является количество пружин, находящихся в одном квадратном метре. Чем выше этот показатель – тем лучше.

Классификация беспружинных изделий

Беспружинные матрасы классифицируют по виду материала, используемого для их наполнения. В качестве основы изделия может использоваться:

латекс;

кокосовое волокно;

синтетический полимер Memory.

Латекс бывает натуральным и синтетическим. Для него характерна хорошая эластичность и пористая структура. Благодаря таким особенностям, матрасы этого типа легко подстраиваются под форму тела человека. Кроме этого, они отличаются антиаллергенными и отличными эргономическими свойствами.

Кокосовое волокно представляет собой жесткий наполнитель, который отлично вентилируется и впитывает влагу. Такие модели идеально подходят детям и людям, страдающим ревматизмом.

Инновационный полимер Memory имеет синтетическое происхождение. Он хорошо запоминает форму тела спящего, реагирует на перемены, происходящие в окружающей среде. Для материала свойственна хорошая вязкость. На показатели жесткости оказывает влияние температура воздуха: ее повышение делает изделие мягче.

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Что нужно учитывать при выборе матраса?

Кроме личных предпочтений, необходимо помнить и о других важных критериях, таких как возраст, вес и состояние здоровья человека, которому предстоит спать на матрасе.

Полным людям желательно выбирать модели, отличающиеся повышенным уровнем жесткости, худым – более мягкие изделия. Пожилым людям не рекомендуется отдыхать на жестких матрасах. Детям и подросткам подойдут изделия, которые имеют наполнители из вспененных материалов синтетического происхождения.

Модели из натуральных материалов противопоказаны людям, страдающим различными видами аллергии. Если имеются заболевания в поясничном отделе, специалисты рекомендуют выбирать матрасы более мягкого типа. Жесткие подойдут тем людям, которых беспокоят боли в верхних отделах спины.