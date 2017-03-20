Виды отопительной техники

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Природный газ считают наиболее экономичным и удобным в использовании типом топлива. Газовая отопительная техника позволяет поддерживать в помещениях комфортные условия без огромных затрат. Современные модели могут обладать различной мощностью, но минимальное ее значение ограничено 10 кВт. Это позволяет использовать агрегаты для эффективного обогрева загородных домов, площадь которых превышает 50 кв.м. Котлы могут быть напольными, настенными, одно- и двухконтурными, конденсационными.

КПД моделей, представленных зарубежными производителями, достигает 108%. Они привлекают простотой обслуживания. Отечественные аналоги обладают более скромной производительностью, их КПД ограничен 93%.

Чтобы оптимизировать расходы на отопление дома, необходимо помнить, что наибольшая часть тепла уходит через пол и крышу. Проблему решают путем организации системы теплого пола. Она довольно быстро прогревает все пространство дома. Наиболее экономичной считают конструкцию водяного пола, где в качестве теплоносителя выступает жидкость, циркулирующая по трубам. Для ее организации необходимо иметь отопительный котел и прочее оборудование. Котел выносят в отдельную комнату, а трубопроводы становятся совершенно незаметны человеческому глазу, поскольку скрываются под напольным покрытием. Регулировка температуры нагрева осуществляется при помощи специального термостата, расположенного на стене. Подобные решения привлекают безопасностью, поскольку исключают возможность получения ожогов при непосредственном контакте с теплоносителем.

Твердотопливный котел по низкой цене является не менее привлекательным оборудованием для частных домов. Такие агрегаты обходятся гораздо дешевле моделей, использующих жидкое и газообразное топливо. Уголь и дрова также обладают минимальной стоимостью. Главная сложность при использовании подобной техники заключается в затрудненной автоматизации. Пользователю необходимо контролировать уровень топлива в камере и периодически подгружать дрова. Более совершенным решением считают установку пеллетного котла с подачей топлива в автоматическом режиме.

Потребители, которые идут в ногу со временем, предпочитают купить солнечный коллектор в Одессе, использующий природную энергию солнечных лучей. Организация автономной отопительной системы на базе возобновляемого источника энергии позволяет отказаться от затрат на приобретение топлива.

Солнечные коллекторы в средних широтах используют для нагрева воды и подогрева бассейнов, поэтому их нередко используют в комплекте с электрическими котлами. Такая техника привлекает компактными размерами, безопасностью и удобством использования. Она позволяет отказаться от прокладки дополнительных коммуникаций, тем самым снизив затраты на монтаж.