Виявлені потенційні сигнали прибульців

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Сьогодні стало відомо про зрушення в роботі перших пошуків інопланетних радіосигналів учасниками проекту Breakthrough Listen, підтвердженням чому є виявлені ними одинадцять потенційно можливих слідів їхнього існування.

Ендрю Симіон з Науково-Культурного Центру SETI університету Берклі в США розповів, що всіма провідними астрономічними журналами світу вже ведеться обробка і подальше поширення всіх даних і наукових статей, приготованих для публікації. Те, чим вони займаються, вже скоро дізнається весь світ.

Пошуки, звичайно ж, ще тільки розпочато, тому говорити про достовірності можливого існування розумної позаземної цивілізації, однозначно поки не доводиться. Виконана робота за програмою Breakthrough Listen, на даний момент, вже дала реальну перспективу провести більш глибокий і систематичний пошук.

Нагадуємо, що ініціатива Breakthrough Listen була запущена влітку 2015 року, по взаємній домовленості відомого британського космолога Стівена Хокінга і мільйонера з Росії — Юрія Мільнера. Мільйонер проспонсорував бюджет програми на сто мільйонів доларів з метою підтримати проект з пошуку позаземного розуму, спираючись на напрацьовану базу SETI.

Восени минулого року вже пройшла успішна проектна реалізація. Інженерами і вченими були розроблені прилади, необхідні в пошуку життя інопланетних цивілізацій. Встановили їх на телескоп GBT в США і в обсерваторії Паркс (Австралія). Додатково Breakthrough Listen отримав підтримку з Китаю, в особі науково-дослідницької команди, яка працює з найбільшим радіотелескопом світу — FAST, «око» якого там нещодавно відкрили.

На офіційному сайті проекту, командою Симіона вже зараз постійно публікуються всі отримані перші результати пошуку сигналів від інопланетян у 692 найближчих зірок. І, крім цього, було зроблено заяву, що задіяними в роботі телескопами в різних радіовипромінюваних діапазонах, вже зафіксовано одинадцять потенційно можливих слідів існування прибульців. Вся ця інформація знаходиться у відкритому доступі абсолютно для кожного зацікавленого цією темою. Будь-яка людина може завантажити їх собі, зайнятися аналізом, і таким чином приєднатися до розкриття суті цих «повідомлень з космосу».

На думку самих учасників проекту, не виключається можливість того, що наявність даних сплесків радіоактивності, швидше за все має природний характер. Проте, це, навпаки, надає більшого натхнення учасникам проекту Breakthrough Listen, як вони самі зізнаються, навіть мотивує розширити поле діяльності.

Допоки прикрістю є те, що ні Альфою, ні Проксимо Центавра не було «подано» ніяких сигналів. Принаймні, жодного не було зафіксовано. Це може свідчити тільки про безжиттєвість іншого розуму на цій, з недавніх пір відкритій планеті — Проксіма Центавра b. Незважаючи на це, настрій вчених досить оптимістичний, вони твердо впевнені, що зможуть або виявити позаземне життя, або довести неможливість її існування. Але це все після, коли будуть створені радіо нового покоління.