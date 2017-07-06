Виявлені самки жаб, які співають серенади своїм обранцям

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Птахи, риби і люди дуже часто придумують різні хитромудрі способи, намагаючись залучити партнера. Наприклад, самки капуцинів кидаються камінням і корчать пики, а самці коал під час сезону парування шумлять, щоб уникнути конфліктів.



Жаби ж, на відміну від інших, зазвичай воліють нічого не ускладнювати. Самці і самки дотримуються строгих правил: сильна стать співає дамам серенади (до речі, не тільки вони так роблять), а самки вибирають найбільш привабливого партнера. План, який спрацьовує завжди.

Проте нещодавно дослідники з’ясували, що один вид жаб (Limnonectes palavanensis) все-таки вирішив внести деякі різноманітності в любовні ігри. Так, під час сезону парування саме самка L. palavanensis співає пісні своїм обранцям, намагаючись таким чином привернути їх.

За словами фахівців, це перший відомий приклад обміну «співочими» ролями у шлюбній поведінці жаб.

Відзначається, що вони живуть на Філіппінах, островах Палаван і Борнео. І якщо людина наткнеться в цих місцях на жабу, оточену відразу декількома «співаючими» товаришами, то, швидше за все, йому випаде щасливий самець L. palavanensis, за яким доглядають відразу кілька дам.

Самці, втім, теж деколи видають «рекламні заклики», які сигналізують самкам про те, що вони готові до продовження роду. Після спарювання самці залишаються доглядати за ікринками і відносять пуголовків у найближчі водойми відразу після їх вилуплення. Іншими словами, турбота про потомство залишається на плечах самців.

Результати дослідження незвичайних жаб опубліковані в науковому виданні Behavioral Ecology and Sociobiology.