Виявлено генетичні особливості, що впливають на зріст людини

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Міжнародна група дослідників виявила 83 зміни ДНК, які впливають на зріст людини.

Дослідники проаналізували ДНК 700000 добровольців. Виявлені 83 зміни в ДНК зустрічалися рідко. Але деякі з них, на думку вчених, безпосередньо впливали на зріст людини. До цього моменту вченим вдавалося змінити зріст лише на 1 міліметр. Тоді як під впливом окремих варіантів, виявлених вченими, ріст змінювався більше ніж на 2 сантиметри.

З’ясувалося, що відкриті генетичні варіанти служать для вироблення і активації гормону росту. Також є висока ймовірність, що ці генетичні варіанти можуть регулювати концентрацію чинників зростання в крові людини.

Зростання в основному визначається інформацією, закодованої в ДНК людини — діти від високих батьків, як правило, мають також високий зріст.

Натхнення: medvesti.com