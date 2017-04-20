Виявлено іонізований водень в нашій Галактиці далеко від зірок

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Астрономи за допомогою інструменту Wisconsin H-Alpha Mapper (WHAM) виявили, що іонізований водень в нашій галактиці Чумацький шлях розташований не тільки в околицях зірок, але і на відносно великій відстані від них.



В кінці 1970-х рр. астрофізик Рон Рейнольдс (Ron Reynolds) з Вісконсинського університету в Мадісоне, США, направив на небо спеціально сконструйований спектрометр і виявив раніше не спостережуваний феномен – червонувате світіння іонізованого водню в міжзоряному просторі. Надалі Рейнольдс і його колеги розробили інструмент WHAM, спектрометр, здатний реєструвати це тьмяне, розсіяне світло, що виходить з міжзоряного простору.

У новій роботі вчені за допомогою інструменту WHAM опублікували найдетальнішу на сьогоднішній день карту іонізованого водню, що сповнює галактику Чумацький шлях. Нині відомий астрофізикам як «шар Рейнольдса», ця структура, складова 75000 світлових років у діаметрі і 6000 світлових років у товщину, розташована в площині галактики і обертається разом з нею.

Важливою знахідкою, зробленої дослідниками в цій роботі, стало з’ясування ролі деяких зірок в іонізації водню всередині нашої галактики. Як з’ясувалося, для іонізації всього спостережуваного водню потрібно, щоб його іонізація відбувалася не тільки в безпосередніх околицях яскравих зірок спектрального класу О, які відіграють важливу роль в іонізації водню, але і на відносно великій відстані від них, вдалині від зіркоутворюючих областей, в глибині яких вони зазвичай розташовуються.